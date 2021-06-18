ما هي البقع البيضاءالصغيرة على شكل تكيسات التي تظهر على الجلد؟

يمكن أن تكون البقع البيضاء على الجلد مصدر قلق لبعض الأشخاص، خاصة إذا كان مظهرها يشبه التكيسات.

ووصف الدكتور روس بيري، الطبيب العام والمدير الطبي لعيادات الجلد Cosmedics، الميليا أو الدخليات أو كما تعرف أيضا ببقع الحليب، بأنها أكياس صلبة ومرتفعة وغير مؤلمة ومليئة بالسوائل البيضاء تميل إلى أن تكون بعرض 1-4 مم وتتطور على سطح الجلد.

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وقال لموقع "إكسبريس" البريطاني: "تظهر على شكل بقع بيضاء صغيرة تعرف طبيا باسم أكياس الميليوم، ومن المهم أن نفهم أنها شكل صغير من الكيس بدلا من الرؤوس البيضاء التي يتم الخلط بينها أحيانا".

وأوضح: "الميليا تحدث عندما تحاصر الغدد العرقية بالزيت والكيراتين. ويمكن أن تصبح قاسية وبارزة للغاية، وعلى الرغم من أنها قد تموت في نهاية المطاف، إلا أنها قد تستمرون لسنوات".

وحذر: "هناك أيضا خطر حدوث التهاب إذا تُركت دون علاج".

ويمكن علاج الميليا بعدة طرق اعتمادا على طبيعة المشكلة. ونصح الدكتور بيري: "الليزر يقدم العلاج النهائي، لأنه لا يدمر الأكياس فحسب، بل يحفز أيضا على شفاء الجلد وتجديد الخلايا، وبالتالي تبدو البشرة أكثر صحة. والخيارات الأخرى للعلاج الطبي للدخينات هي الكي الدقيق، أو الوخز بالإبر الدقيقة / الشفرة لشق وإزالة تجمع الدهون".

وتابع الدكتور بيري: "بالنسبة للحالات الأقل ثباتا، يمكن أن تكون علاجات التقشير المكثف مثل التقشير الكيميائي أو التقشير الدقيق مفيدة. وهذه تعمل عن طريق تجريد السطح الخارجي وتنظيف المسام المسدودة للحصول على بشرة أكثر نضارة. ويحفز التقشير أيضا تجديد الخلايا للحصول على بشرة أكثر صفاء وصحة".

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وأضاف: "يجب إجراء جميع العلاجات المذكورة أعلاه في عيادة جلدية مناسبة بواسطة متخصصين مدربين وذوي خبرة".

وقال الدكتور بيري، لأولئك الذين يبحثون عن علاجات "في المنزل"، قد يكون استخدام الريتينويد الموضعي مفيدا. ومع ذلك، لا تتوفر العلاجات القوية الموصى بها من دون وصفة طبية، ومن المستحسن أن يراها الطبيب أولا للتأكد من أن العلاج مناسب.

وواصل: "أنصح بعدم محاولة شراء شيء ما على الإنترنت، حيث يوجد خطر حدوث ندوب من العلاج غير المناسب. من المهم أن يتم فحص الجلد من قبل طبيب متخصص في الأمراض الجلدية من أجل التوصل إلى أفضل خطة علاج. بعض الناس معرضون للإصابة بالدخينات ولكن العناية الأساسية بالبشرة وتقشيرها يمكن أن تساعد في تقليلها".

المصدر: إكسبريس