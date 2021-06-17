خبراء يشرحون كيف تحدد الخيار المناسب للوقاية من الشمس وتتحقق من عامل الحماية SPF الأفضل

مع وجود العديد من الخيارات للواقي من الشمس هذه الأيام، أصبح من الصعب تحديد الخيار الأفضل للحماية من حروق الشمس.

وغالبا ما تكون الخطوة الأولى في اختيار الواقي المناسب هي التحقق من عامل الحماية من الشمس (SPF)، وهو اختصار لـ Sun Protection Factor.

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ويوصي معظم الخبراء بمعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى إذا كنت تقضي وقتا طويلا في ضوء الشمس المباشر. ومع ذلك، فإن عامل الحماية من الشمس (SPF) العالي لا يعني بالضرورة المزيد من الحماية الشاملة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

يقيس عامل الحماية من أشعة الشمس (SPF) الحماية من الأشعة فوق البنفسجية:

عامل الحماية من الشمس (SPF) هو مقياس لمقدار الأشعة فوق البنفسجية التي يحجبها الواقي من الشمس عن بشرتك.

وتصنع معظم واقيات الشمس لمنع نوعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وكلاهما يمكن أن يسبب سرطان الجلد:

-الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة (UVB أو موجة B): والتي تخترق أعمق وتسبب التجاعيد والبقع الداكنة والشيخوخة المبكرة.

-الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UVA أو الضوء الأسود): التي تسبب حروق الشمس واسمرار البشرة.

ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن عامل الحماية من الشمس (SPF) العالي أفضل. وفي الواقع ، "مع ارتفاع رقم SPF، تنخفض الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UVA) بسبب الطريقة التي تتفاعل بها المكونات الواقية في الواقي من الشمس ولهذا السبب لا ينصح باستخدام SPF 100"، كما يقول أوريت ماركويتز، مدير Pigmented Lesions and Skin Cancer في مستشفى ماونت سيناي.

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كيفية اختيار SPF المناسب:

وفقا لمؤسسة Skin Cancer Foundation، فإن واقي الشمس SPF 15 هو الخيار الأفضل للمهام العادية. إنه مثالي للقيام بأشياء مثل تمشية كلبك أو تشغيل المهمات. ولكن إذا كنت تخطط للقيام بأي أنشطة خارجية مثل المشي لمسافات طويلة أو السباحة، فتأكد من استخدام SPF 30.

وتأكد من التمسك دائما باستخدام واق من الشمس واسع الطيف.

وتحمي واقيات الشمس واسعة الطيف من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة. وإذا كنت لا ترى طيفا واسعا على الملصق، فقد لا يحميك الواقي من أشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة (UVA).

كيفية اختيار واقي الشمس المناسب:

من الأفضل تجنب واقيات الشمس البخاخة حيث وجد الباحثون أن معظم الأشخاص الذين يستخدمون بخاخ واقي الشمس يطبقون 25% فقط من الكمية المطلوبة. في الواقع، من أجل الحصول على تغطية مناسبة من واقيات الشمس بالرش، وستحتاج إلى رش كل منطقة، الساقين والقدمين والظهر والذراعين والكتفين وما إلى ذلك، لمدة تصل إلى ست ثوان، وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وبدلا من البخاخات، اختر المستحضرات السميكة وادهنها لمدة 15 دقيقة قبل الخروج من المنزل للسماح لها بالتوغل في بشرتك.

وبغض النظر عن نوع عامل الحماية من الشمس الذي تستخدمه، يجب إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين إذا كنت تقضي وقتا طويلا في الخارج. وتأكد أيضا من أن واقي الشمس مقاوم للماء إذا كنت ستسبح، دون أن تنسى أن تضعه فورا بعد السباحة لأن مقاومة الماء لا تعني أن الواقي يصمد أمام الماء.

المصدر: بزنس إنسايدر