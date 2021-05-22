هل يجب عليك وضع واق من الشمس أثناء العمل من المنزل؟

يتوقع الكثيرون أنه ليس هناك حاجة لاستخدام كريم واق من الشمس أثناء العمل من المنزل، وهذا في الواقع فخ يسهل الوقوع فيه.

ويقول أطباء الأمراض الجلدية لموقع "فوكس نيوز" إنه في الواقع، يجب استخدام واقي الشمس كل يوم حتى إذا كنت لا تخطط للخروج أو تقضي معظم ساعات استيقاظك في العمل من المنزل أمام جهاز كمبيوتر محمول.

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وقالت إليزابيث مولانز، طبيبة أمراض جلدية،لـ" فوكس نيوز": "نعم، يجب عليك ارتداء عامل الحماية من الشمس في الداخل إذا كنت جالسا بالقرب من النوافذ، أو أمام شاشة الكمبيوتر، لأنك تعرض نفسك لضوء يحتمل أن يضر بالجلد".

وأشارت إلى أنه، حتى لو كانت النافذة مغلقة، يجب عليك استخدام واقي الشمس.

وأضافت مولانز: "من السهل أن نصدق أنه بمجرد أن نكون في الداخل، فإننا محميون من أشعة الشمس. لا يتم إنشاء كل الزجاج بالتساوي. من المهم تطبيق SPF 30 يوميا، أو أعلى، لأن الأشعة فوق البنفسجية الضارة يمكن أن تخترق النوافذ".

وأوضح طبيب أمراض جلدية آخر أن النوافذ توفر عادة حماية جيدة ضد الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة (UVB أو موجة B)، ولكن ليس ضد الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UVA أو الضوء الأسود).

وقارنتها الدكتورة مين دينغ، طبيبة الأمراض الجلدية في MedStar Health، بألوان النوافذ في السيارة، والتي يمكن أن توفر أيضا حماية واسعة النطاق ضد الأشعة فوق البنفسجية. قائلة: "نعلم أن النوافذ ليست جيدة في تصفية الأشعة فوق البنفسجية".

وعلى الرغم من أن إعداد مكتبك في مواجهة النافذة قد يبدو فكرة رائعة، إلا أن مولانز قالت إنها تنصح بعدم البقاء هناك طوال اليوم وكل يوم.

وأوضحت: "إذا كنت تجلس بجوار النافذة لفترة طويلة من الوقت، فاتبع قاعدة الكريم الواقي من الشمس وجدد وضعه كل ساعتين".

وقالت دينغ إن أولئك الذين يعانون من حساسيات الشمس، مثل المرضى الذين يعانون من الجلد الضوئي، يجب أن يتخطوا النافذة تماما.

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وأضافت: "لا تجلس أمام النافذة طوال اليوم دون واق من الشمس. وإذا كنت تريد ذلك، على الأقل ضع كريما واقيا من الشمس، وأعد وضعه كما لو كنت في الخارج، وإلا فابتعد عن النافذة قليلا".

وتابعت مولانز أن طبيبي الجلد كليهما اتفقا على أنه لا يجب أبدا تخطي واقي الشمس أثناء التعرض لأشعة الشمس، حتى لو كنت ترتدي قناعا لأن العديد من المناطق تظل معرضة.

وقالت: "إذا كنت قلقا بشأن استخدام واق من الشمس ثقيلا على الوجه، فحاول استخدام مرطب خفيف مع حمض الهيالورونيك قبل استخدام القناع لحماية حاجز الجلد، واتبعه باستخدام واق من الشمس بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى قبل التوجه للخارج".

المصدر: فوكس نيوز