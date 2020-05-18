خبير يشرح كيفية الجلوس لوقف ألم الظهر أثناء العمل من المنزل

يعمل غالبية الموظفين حاليا من المنازل أثناء الإغلاق، لمكافحة انتشار فيروس كورونا. لكن هذا التحول من المكتب إلى العمل في المنزل يجلب صعوبات كبيرة.

ولأن الكثيرين ليس لديهم نفس المعدات المتوفرة في العمل، فهذا يعني أننا يمكن أن نعمل ونحن على الأريكة مع كمبيوتر محمول أو ننحني على مكتب صغير.

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ومن غير المستغرب أن هذا ليس جيدا لصحتنا ويمكن أن يؤدي إلى آلام وأوجاع في أجسامنا.

ولحسن الحظ، كشف أحد مقومي العظام عن الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتخفيف هذه المشاكل.

وكشف الدكتور جايسون ورسلاند عن أفضل طريقة للعمل في المنزل لمنع آلام الظهر أو الرقبة.

وفي مقابلة مع موقع FEMAIL، شدد على أهمية القيام من المكتب على أساس منتظم، قائلا: "إن أفضل طريقة لإبقاء الفخذين طليقين، هي ضبط الوقت والقيام من مقعدك كل 30 دقيقة لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق".

ومن المهم أيضا الحفاظ على وضع جيد أثناء العمل. بدلا من الانزلاق للخلف أو الانحناء، اجلس بشكل مستقيم مع وضع قدميك على الأرض.

وأضاف الخبير: "إذا لم يكن لديك مكتب جيد، فإن الجلوس بشكل مستقيم على مقعدك ومنع ظهرك من الاتكاء على الكرسي هو أفضل شيء تقوم به.. سيجعلك هذا تستخدم جسمك للجلوس بشكل مستقيم".

ويوصي ورسلاند بضرورة الاتصال بالطبيب في حال الشعور المستمر بآلام الظهر، واتباع النصائح التي يقدمها الخبراء من أجل مواصلة العمل من المنزل دون مشكلات صحية أكثر خطرا.

المصدر: ديلي ستار