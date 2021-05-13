السلطات الأمريكية تصادق على استخدام لقاح "فايزر" لتطعيم اليافعين

صادقت السلطات الصحية الأمريكية على استخدام لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لتطعيم اليافعين بين 12 و15 سنة به.

وأعلنت مراكز محاربة الأمراض والوقاية منها (CDC) عن قرارها السماح باستخدام لقاح "فايزر" لتطعيم المراهقين يوم الأربعاء 12 مايو بعد التأكد من فاعلية وأمان اللقاح بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

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وأكدت مديرة المراكز الأمريكية روشيل فالنسكي أنه من الممكن الآن إطلاق تطعيم المراهقين فورا.

ويأتي ذلك بعد أن اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) قرارا مماثلا في 10 مايو الجاري، مؤكدة أنه يمثل "خطوة مهمة" في محاربة وباء فيروس كورونا.

المصدر: RT