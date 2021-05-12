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الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا في العالم

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الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا في العالم
Reuters Maxim Shemetov
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا في العالم، مشيرا إلى "قدرة اللقاح الروسي "سبوتنيك V" على مواجهة الوباء" .

وكان غوتيريش قد أعلن أن المنظمة العالمية "دعت كل موظفيها للخضوع للتطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي في الدول التي تمت فيها الموافقة عليه من قبل المنظمين الطبيين المحليين".

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وأضاف: "لقد تلقى العديد من الموظفين الأمميين لقاح "سبوتنيك V" وخاصة في روسيا. ونريد أن تكون لدينا إمكانية لاستخدامه، لكننا نتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية".

 

المصدر: "رويترز" + RT

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