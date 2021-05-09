الصحة المصرية تعلن وصول 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن بلاده ستتسلم يوم الاثنين 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بموجب اتفاقية "غافي" لتوفير لقاحات كورونا.

وأضاف مجاهد في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" على فضائية "إكسترا نيوز" الأحد، أن مصر تسير في جميع الاتجاهات لتوفير اللقاحات وبداية تصنيعه داخل البلاد.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وجرعات من لقاحات "جونسون أند جونسون" في الربع الأخير من العام الحالي بالإضافة إلى جرعات من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وأوضح أن اتفاقية التصنيع تتيح إنتاج 40 مليون جرعة، لافتا إلى أن هناك فريق عمل بين مصنع "سينوفاك" الصيني ومصنع "فاكسيرا" بدعم من مجلس الوزراء لتواصل الشركة استثماراتها، وهذا ما سيضاعف قدرة مصر على مواكبة كل التغيرات البحثية والكفاءات التكنولوجية والقدرة على التصنيع بعد نقل تكنولوجيا التصنيع لمضاعفة الجرعات مع بداية الإنتاج.

وصرح بأن وفدا من منظمة الصحة العالمية والصين أشاد بجاهزية خطوط الإنتاج وإتمام عملية نقل تكنولوجيا التصنيع الذي سيبدأ بأول مليوني جرعة في نهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح إنتاج 40 مليون جرعة خلال السنة الأولى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية