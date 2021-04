"أهم النصائح للبقاء رطبا".. تصميم "دليل أصفر" يساعد في معرفة كمية المياه الواجب شربها!

صُمم مقياس ألوان جديد بخمس درجات مختلفة من اللون الأصفر، لإظهار ما إذا كنّا بحاجة إلى شرب المزيد من الماء.

وتعاون خبراء الألوان من Pantone مع خبيرة التغذية ليلي سوتر وHighland Spring، لإنشاء ظلال بصرية للبول لإبراز أهمية الترطيب.

وتحتوي درجات اللون الأصفر الخمسة على أسماء مثل "موجة الجفاف" لأغمق ظل وSpring In Your Step للأفتح. ويُطلق على الظلال الواقعة فيما بين، اسم Feeling Good (شعور جيد)، وGlass Half Full (النصف الممتلئ من الكأس) وYou are at Amber.

وكُشف عن الدليل بعد دراسة أجريت على 2000 بالغ وجدت أن 40% منهم مرتبكون بشأن كمية المياه التي يجب أن يشربوها.

وعلى الرغم من الاعتقاد بأنهم يجب أن يستهلكوا سبعة أكواب من الماء يوميا، فإن الناس عادة ما يتناولون خمسة أكواب - على الرغم من أن 23% منهم فقط يتناولون كوبا أو اثنين.

وتشير أخصائية التغذية ليلي سوتر، إلى نصيحة إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS بشأن الفوائد الصحية للترطيب المناسب، وقالت: "إن شرب كمية كافية من السوائل والبقاء رطبا طوال اليوم أمر مهم للطاقة والتركيز والمزاج وحتى أداء التمارين".

ولكن 43% لا يعتقدون أنهم يحصلون على ما يكفي من الماء، لأنهم ببساطة ينسون شرب الماء (63%)، ويتشتت انتباههم عن روتين حياتهم اليومي (42%) ويكونون مشغولين للغاية (15%).

ووجدت الدراسة أيضا أنه من المرجح أن يشرب الناس المزيد من الماء إذا كان الطقس أكثر دفئا (33%)، إذا قللوا من المشروبات الأخرى مثل القهوة (27%).

وما يقرب من ربع البالغين يتتبعون مقدار ما يشربونه على مدار اليوم، لكن أكثر من نصف المشاركين لا يأخذون معهم زجاجة ماء عندما يغادرون المنزل، و23% من العاملين في المكاتب لا يحتفظون بمشروب على مكاتبهم.

وتشمل الآثار الجانبية التي عانى منها الأشخاص من عدم البقاء رطبا بما فيه الكفاية، جفاف الفم (46%) والبول الداكن (43%) والإرهاق (26%).

في حين تبين أن الفوائد التي يتمتع بها البالغون من متابعة استهلاكهم للمياه هي بشرة أكثر صفاء (25%)، وشعورا بمزيد من النشاط (22%) وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة (18%).

واعتُمدت أخصائية التغذية ليلي سوتر من قبل The Association for Nutrition (جمعية التغذية) - وهي معترف بها من قبل NHS، وأهم نصائحها للبقاء رطبا:

1. نحن جميعا مختلفون وكذلك احتياجاتنا من السوائل. نصيحة NHS هي التحقق من لون بولك للمساعدة في معرفة ما قد تحتاجه.

2. حاول الاحتفاظ بزجاجة ماء على مكتبك، وتناولها ببطء، بدلا من الإسراف في الشرب عندما تتذكر.

3. اختبر أحد التطبيقات العديدة المتاحة لمساعدتك على تتبع كمية السوائل التي تتناولها على مدار اليوم.

4. لست من محبي الماء العادي؟، جرب نقع الماء طوال الليل بالتوت الطازج والنعناع والزنجبيل والخيار وحتى الليمون.

5. إضافة القليل من العصير الطازج إلى الماء الخاص بك يمنحك جرعة فيتامين.

6. قم بغلي شاي فواكه واتركه في الثلاجة طوال الليل. يمكن الاستمتاع بهذا المشروب المرطب والمبرد والخالي من السكر في العديد من النكهات.

7. لماذا لا تحاول استخدام الماء الخاص بك لتحضير شاي منزلي دافئ؟. يمنحك شاي الزنجبيل والتفاح والقرفة الدفء.

8. تعد إضافة كميات كبيرة من الثلج إلى الكوكتيلات طريقة مخادعة للحصول على سوائل إضافية.

9. تساهم إضافة المزيد من السوائل إلى الوصفات في تحقيق هدف تحدي الترطيب. ويمكن أن يكون هذا باستخدام الماء كقاعدة عصير.

10. اهدف إلى زيادة تناول السوائل بكوب واحد فقط يوميا حتى تشعر بالفرق.

