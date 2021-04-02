مركز "غاماليا" الروسي يكشف عن تكنولوجيا لتحديث اللقاح ضد "كوفيد - 19" خلال يومين

أعلن رئيس مركز"غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ أن مركزه أعد تكنولوجيا من شأنها إدخال تعديلات في لقاح "سبوتنيك – V " ضد الفيروس التاجي خلال يومين.

وذلك لمكافحة طفرات تحوّر للفيروس.

إقرأ المزيد

وقال إن "المقصود بالأمر هو تكنولوجيا تعتمد ناقلات الفيروس الغدية حيث يتم في غضون يوم واحد تخليق متسلسل جديد للبروتين يدخل في اليوم التالي إلى المتجه الغدي المستخدم. ويعني ذلك إننا ابتكرنا بنية معدلة وراثيا تسمح لنا باستخدامها كلقاح جاهز".

وأشار غينسبورغ إلى أن من غير الواضح إلى حد الآن ما إذا كان اللقاح المعدّل الجديد بحاجة إلى خضوعه لكل مراحل الاختبار. وقال إن هذه المسألة تناقش في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بعض البلدان تسمح بتجربة اللقاح المعدل على 100 شخص فقط.

ومضى قائلا:" في حال ظهور رد مناعي واق ضد سلالة جديدة يمكن البدء في إنتاج اللقاح المعدل على دفعات".

واستطرد قائلا:" آمل بأن تتبنى الجهات المختصة وثائق قانونية مماثلة".

المصدر: نوفوستي