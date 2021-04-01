طبيب روسي: ماذا لو لم تظهر الأجسام المضادة لـ "كوفيد-19" بعد التطعيم؟

أوضح الدكتور جورجي فيكولوف، أخصائي الأمراض المعدية والمناعة والحساسية في روسيا، متى تظهر الأجسام المضادة بعد التطعيم، وماذا يجب عمله عند عدم ظهورها.



ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الأجسام المضادة يمكن ألاّ تظهر بعد التطعيم مباشرة، وحتى قد لا تظهر نهائيا عند البعض.

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ويقول، "إن عدم ظهور الأجسام المضادة بعد التطعيم، يشير إلى أنها لم تنتج بعد، أو غير موجودة، أو هناك خطأ في طريقة الاختبار. لذلك يجب بعد مضي 2-4 أسابيع إجراء اختبار جديد، لأنها قد تظهر متأخرة. وهناك بيانات أولية تشير إلى أن الأجسام المضادة لفيروس SARS-CoV-2 لا تظهر عند 10-20% حتى بعد التطعيم".

ويضيف، عند عدم ظهور الأجسام المضادة، يجب استشارة الطبيب المختص، ويقول، "توجد عوامل كثيرة تحدد إنتاج الأجسام المضادة وخصائص الاستجابة المناعية. وهذه مشكلات شخصية تحل كل حالة منها على انفراد. بالطبع لا يمكن للشخص تفسير نتائج التحليل. لذلك هناك طبيب مختص يفك شيفرة كل حالة. قد يكون أخصائي الأمراض المعدية، أو أخصائي المناعة والحساسيةـ الذي يقوم بعملية التطعيم".

ووفقا له، إذا ثبت أن جسم الشخص لا ينتج الأجسام المضادة، ستستخدم طرق أخرى لوقايته من المرض.

ويقول، "لن تكون الوقاية بمساعة التطعيم، بل بمساعدة دواء أو من دونه. هناك العديد من الأدوية المناعية. وتوجد توصيات وتعليمات للوقاية من العدوى وتعزيز منظومة المناعة بطرق مختلفة- التكيف الطبيعي (التداوي بالأعشاب)، وبتناول جرعات محددة من فيتامينات معينة. وتعزيز المناعة من دون الأدوية، يتضمن التمارين الرياضية والنشاط البدني المعتدل، والعلاج الطبيعي وتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم".

المصدر: نوفوستي