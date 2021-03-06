أفضل مكمّل غذائي للطاقة يساعد على تحسين القوة والتعافي!

استنفدت الأشهر الباردة في فصل الشتاء الكثير من النشاط لدى الكثيرين، ومع ذلك، فإن تناول مكملات الكرياتين يمكن أن يساعد في زيادة الطاقة وتحسين القوة والمتانة والتعافي.

ويُعرف الكرياتين بأنه حمض نيتروجين عضوي يساعد على إمداد الخلايا بالطاقة في جميع أنحاء الجسم، وخاصة خلايا العضلات.

ويوجد بشكل طبيعي في اللحوم الحمراء والأسماك، ويمكن أيضا الحصول عليه من المكملات الغذائية.

وتشير الدلائل إلى أنه قد يساعد في منع شيخوخة الجلد وعلاج أمراض العضلات وحتى يساعد في التصلب المتعدد (MS) لممارسة الرياضة.

ويقول الخبراء إن الكرياتين قد يساعد أيضا في تعزيز القدرة المعرفية، وأكثر من ذلك.

ويتكون الكرياتين من ثلاثة أحماض أمينية: L-arginine، وglycine، وL-methionine، وفقا لما ذكرته "ميديكال نيوز توداي".

وتابع الموقع الصحي: "يشكل حوالي 1٪ من الحجم الكلي للدم البشري. ويتم تخزين زهاء 95% من الكرياتين في جسم الإنسان في العضلات الهيكلية، و 5% في الدماغ. ويحوّل ما بين 1.5 و2% من مخزون الكرياتين في الجسم، للاستخدام اليومي من قبل الكبد والكلى والبنكرياس. وينتقل عبر الدم وتستخدمه أجزاء الجسم التي تتطلب طاقة عالية، مثل العضلات والهيكل العظمي والدماغ".

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وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، فُحصت مكملات الكرياتين لتعزيز الأداء العضلي أثناء تمارين المقاومة عالية الكثافة.

ولاحظت الدراسة: "عُيّن 14 رجلا نشطا بشكل عشوائي بطريقة مزدوجة التعمية إما لمجموعة الكرياتين أو مجموعة الدواء الوهمي. وأجرت كلتا المجموعتين بروتوكول تمرين الضغط على مقاعد البدلاء وتمرين قفزة القرفصاء في ثلاث مناسبات مختلفة مفصولة ستة أيام".

وأظهرت النتائج أن مكملات الكرياتين أدت إلى تحسن كبير في ذروة إنتاج الطاقة خلال جميع مجموعات القرفصاء، وتحسنا كبيرا في التكرار خلال جميع مجموعات تمرينات الضغط.

وبعد مكملات الكرياتين، كانت تركيزات اللاكتات بعد التمرين أعلى بشكل ملحوظ. ولوحظت زيادة كبيرة في كتلة الجسم بمقدار 1.4 كغ بعد تناول الكرياتين.

وساعدت مكملات الكرياتين الجسم عن طريق تحسين:

• القوة.

• القدرة على الجري.

• التحمل العضلي.

• مقاومة التعب.

• كتلة العضلات.

• التعافي.

• أداء الدماغ.

وتزيد مكملات الكرياتين من تخزين الفوسفوكرياتين، ما يسمح لك بإنتاج المزيد من طاقة ATP لتغذية عضلاتك أثناء التمرينات عالية الكثافة.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن تزيد مكملات الكرياتين من محتوى الماء في عضلاتك.

المصدر: إكسبريس