علماء بريطانيون يختبرون دواء لمنع تطور مرض كوفيد-19 لدى المصابين بفيروس كورونا

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن علماء في المملكة المتحدة يعملون على اختبار دواء لمنع تطور مرض "كوفيد-19" لدى الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

والعلاج مبني على الأجسام المضادة ويهدف إلى تطوير المناعة ضد المرض فورا، وقد يستخدم كعلاج عاجل للمصابين بفيروس كورونا في المستشفيات ودور الرعاية من أجل احتواء انتشار العدوى.

ويشار إلى أنه في حال نجاح اختبار الدواء سيكون من الممكن أن يتلقاه الأشخاص الذين لديهم أفراد عائلة مصابون بفيروس كورونا ويعيشون معهم، وطلاب الجامعات الذين ينتشر العدوى بينهم لأنهم يتعلمون معا ويتواصلون فيما بينهم.

وقالت كاثرين هوليهان، خبيرة الفيروسات في مستشفيات كلية لندن الجامعية (UCLH)، التي تقود التجارب، إن هذا الدواء، إن نجحت التجارب، سيكون "إضافة مشجعة لترسانة الأسلحة التي يتم تطويرها الآن لمحاربة هذا الفيروس الرهيب".

وتم تطوير الدواء الجديد من قبل UCLH وشركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية التي قامت أيضا بتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ويشير الخبراء إلى أن خليط الأجسام المضادة يحمي من "كوفيد-19" خلال الفترة ما بين 9 و12 شهرا، وسيكون متاحا في مارس أو أبريل في حال تمت الموافقة عليه بعد دراسة نتائج الاختبارات.

وقد يلعب الدواء دورا مهما في تقليص تأثير الفيروس حتى يتم تطوير المناعة الجماعية لدى الناس.

المصدر: الغارديان