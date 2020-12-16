عارض أقل شهرة لخطر النوبة القلبية يظهر لدى النساء أكثر من الرجال

تشمل أعراض نوبة القلب المعروفة صعوبة في التنفس وألما شديدا في الصدر، لكن أعراضا أقل شيوعا قد تكون أيضا إنذارا بخطر الإصابة بالحالة المميتة.

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وتحدث النوبات القلبية عندما يؤدي موت الخلايا إلى تلف أو تدمير أنسجة القلب. ووفقا لمؤسسة "مايو كلينك"، فهي واحدة من عدد من الحالات المرتبطة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة، وهو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الحالات التي تسبب انخفاض تدفق الدم المفاجئ إلى القلب. ويمكن أن تتراوح الأعراض المصاحبة للنوبة القلبية من ألم الصدر إلى الغثيان. ويعد ألم الفك أيضا من الأعراض الأقل شهرة للحالة الخطرة.

وقالت مؤسسة جمعية القلب الأمريكية: "كما هو الحال مع الرجال، فإن أكثر أعراض النوبات القلبية شيوعا عند النساء هو ألم الصدر أو الانزعاج. ولكن النساء أكثر عرضة إلى حد ما من الرجال للإصابة ببعض الأعراض الشائعة الأخرى، وخاصة ضيق التنفس والغثيان أو القيء وآلام الظهر أو الفك".

وقال الدكتور ستيفن بندر، الأستاذ المساعد السريري ومدير مركز آلام الوجه وطب النوم في كلية طب الأسنان في جامعة تكساس إي آند إم: "في بعض الأحيان، يمكن الشعور بمظاهر النوبة القلبية أو بعض الأحداث القلبية في الفكين والأسنان والرقبة. إنه ليس في الجانب الأيسر فقط، بل يمكن أن يحدث في الجانب الأيمن أيضا، خاصة بالنسبة للإناث".

وعلى الرغم من أن ألم الفك قد لا يبدو مرتبطا بالقلب، إلا أنه قد يكون مؤشرا مهما على الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

ومن الشائع أن يتطور الألم في أجزاء أخرى من الجسم إذا كنت تعاني من نوبة قلبية. وقد ينتشر هذا الألم من الصدر إلى الظهر أو الذراع أو حتى الكتف.

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ولكن، أبلغ بعض الأشخاص أيضا عن شعور غير مريح في الفك، دون تفسير واضح.

وحث البروفيسور ديفيد نيوبي من مؤسسة القلب البريطانية: "إذا كنت تعاني من ألم في الصدر وتشعر بتوعك شديد، يجب عليك الاتصال بالطوارئ والحصول على سيارة إسعاف في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أنه إذا كانت نوبة قلبية، فعادة ما توصف بأنها ثقل أو ضيق أو ضغط في الصدر، ويشير البعض إلى أنه شعور يشبه "فيلا جالسا على الصدر" أو "شعورا وكأن هناك رباطا ضيقا حول الصدر".

وتابع: "في حالة النوبات القلبية، يمكن أن يحدث الشعور بالألم في الفك أو الظهر. وإذا لم يختف، اتصل باالطوارئ واطلب سيارة إسعاف".

وأشار إلى أن هناك بعض الأدلة على أن أعراض النساء من المرجح أن تختلف عن آلام الصدر "الكلاسيكية"، موضحا أن النساء أقل عرضة لطلب الرعاية الطبية والعلاج.

المصدر: إكسبرس