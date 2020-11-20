مادة غذائية شهية قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والخرف لتعزيز طول العمر!

يمكن أن يتعرض طول العمر للخطر بسبب العديد من الحالات الصحية مع تقدمنا ​​في السن، واثنتان تلوحان في الأفق هما مشكلتا القلب والخرف.

وهذا ليس من قبيل الصدفة، حيث يمكن لأمراض القلب - السبب الرئيسي للنوبات القلبية - أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وأظهرت دراسة كبيرة طويلة الأمد نُشرت في مجلة Neurology، أن بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر - السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتدخين السجائر - ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وأدى هذا الارتباط بالباحثين إلى استنتاج أن ما هو مفيد للقلب مفيد للدماغ.

ولحسن الحظ، يمكن لبعض القرارات الغذائية أن تعزز صحة قلبك وعقلك. وثبت أن مسحوق الكاكاو - المكون الأساسي للشوكولاتة المصنوع عن طريق طحن حبوب الكاكاو - يدعم قلبك وعقلك.

وتُعزا التأثيرات بشكل أساسي إلى مادة البوليفينول - المغذيات الدقيقة الموجودة في الأطعمة النباتية التي ثبت أنها توفر مجموعة من الفوائد الصحية.

وترتبط مركبات البوليفينول التي تسمى الفلافانول في الكاكاو، بفوائد إيجابية على صحة القلب.

وتظهر الأبحاث أن الكاكاو الغني بالفلافانول يحسن مستوى أكسيد النيتريك في الدم، ما يريح الشرايين والأوعية الدموية ويوسعها ويحسن تدفق الدم.

وعلاوة على ذلك، اكتُشف أن الكاكاو يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL، وله تأثير ترقق الدم مشابه للأسبرين، ويحسن نسبة السكر في الدم ويقلل الالتهاب - وهي الآليات التي تساهم في الإصابة بنوبة قلبية.

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ووجدت مراجعة لتسع دراسات أجريت على 157809 أشخاص، أن ارتفاع استهلاك الشوكولاتة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة.

ووجدت دراستان سويديتان أن تناول الشوكولاتة مرتبط بمعدل أقل لفشل القلب، عند تناول جرعات تصل إلى حصة واحدة من 0.7 إلى 1.1 أوقية (19-30 غراما) من الشوكولاتة يوميا، ولكن لم يظهر التأثير عند تناولها بكميات أعلى.

وتشير هذه النتائج إلى أن الاستهلاك المتكرر لكميات صغيرة من الشوكولاتة الغنية بالكاكاو، قد يكون له فوائد وقائية لقلبك.

- فوائد الدماغ

وجدت العديد من الدراسات أن مادة البوليفينول، مثل تلك الموجودة في الكاكاو، قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي عن طريق تحسين وظائف المخ وتدفق الدم.

ووفقا للبحث، يمكن أن تعبر مركبات الفلافانول الحاجز الدموي الدماغي، وتشارك في المسارات الكيميائية الحيوية التي تنتج الخلايا العصبية والجزيئات المهمة لوظيفة دماغك.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر مركبات الفلافانول على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يريح عضلات الأوعية الدموية، ويحسن تدفق الدم وإمداد الدماغ بالدم.

ووجدت دراسة استمرت أسبوعين على 34 من كبار السن، الذين تناولوا الكاكاو الغني بالفلافانول، أن تدفق الدم إلى المخ زاد بنسبة 8% بعد أسبوع واحد و10% بعد أسبوعين.

وتشير دراسات أخرى إلى أن تناول فلافانول الكاكاو يوميا، يمكن أن يحسن الأداء العقلي لدى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية.

وتشير هذه الدراسات إلى أن استهلاك الكاكاو يلعب دورا وقائيا في صحة الدماغ، والذي قد يمتد إلى الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإنشاء رابطة أكثر حسما.

المصدر: إكسبريس