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طبيبة تتحدث عن ضرورة تلقي الجرعة الثانية من التطعيم ضد "كوفيد-19"

الصحة

طبيبة تتحدث عن ضرورة تلقي الجرعة الثانية من التطعيم ضد
Aleksandr Kriajev
صورة أرشيفية
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تحدثت رئيسة القسم بأحد مستشفيات القدس وطبيبة المناعة روسية الأصل، د. بولينا ستيبيتسكايا، عن خطر إصابة متلقي اللقاح ضد فيروس كورونا بـ"كوفيد–19"، حال عدم تلقيه الجرعة الثانية.

وقالت في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن كل لقاح يتضمن في الوقت الراهن جرعتين. وفي حال عدم تلقي جرعة ثانية من اللقاح ضد الفيروس التاجي فإن المناعة ستتشكل، لكنها لا تكتسب قوة مطلوبة، ويمكن ألا تتشكل في بعض الأحوال، حيث يتوقف ذلك على طبيعة جسم متلقي اللقاح.

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وأشارت الطبيبة إلى أن الأطباء في كثير من البلدان سيبلغون السكان إلكترونيا عن ضرورة تلقي جرعة ثانية من اللقاح، وتابعت أن هناك سبلا إلكترونية كثيرة لإبلاغ السكان وتذكيرهم بضرورة التطعيم بالجرعة الثانية.

وأضافت قائلة:" لا يمكن إجبار الإنسان على التطعيم، لكني أظن أنه يمكن تذكيره بضرورة التطعيم بجرعتين كما تذكر الأم أطفالها الذين لا يريدون تلقي اللقاح".

وشددت الطبيبة على أهمية تلقي الجرعة الثانية من من اللقاح ضد الفيروس التاجي. بينما قالت إن ضرورة تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ستزول مع مرور الوقت، كما زالت في وقت سابق ضرورة تلقي جرعة ثانية من اللقاح ضد الإنفلونزا.

يذكر أن موسكو شهدت الأسبوع الجاري افتتاح 70 مركزا لتطعيم السكان ضد "كوفيد–19"، وذلك بمرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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