وزير الصحة الروسي: جائحة عدوى كورونا لن تنتهي إلا بعد التطعيم الشامل للعالم بأسره

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد لن تنتهي إلا بعد التطعيم الشامل لسكان العالم بأسره.

وأضاف موراشكو في بيان، اليوم الاثنين: "أصبح من الواضح للجميع اليوم أن نهاية الجائحة لن تكون ممكنة إلا بعد تلقيح جماعي لسكان العالم بأسره.. إن ضمان الوصول المتكافئ لسكان جميع البلدان إلى لقاحات فعالة وآمنة، بما في ذلك لقاح (Sputnik V)، يجب أن يكون هدف الهيئات التنظيمية الأجنبية والمنظمات الدولية".

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ولفت الوزير إلى أن المعطيات الجديدة حول فعالية اللقاح من مركزغماليا "مشجعة للغاية".

المصدر: "تاس"