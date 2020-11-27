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انخفاض عدد الإصابات بالإيدز في روسيا

الصحة

انخفاض عدد الإصابات بالإيدز في روسيا
Sputnik Pavel Lisitsin
صورة أرشيفية
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أعلن كبير الأخصائيين في مجال عدوى الإيدز بوزارة الصحة الروسية، أليكسي مازوس، أن الأوضاع المتعلقة بتفشي عدوى الإيدز استقرت في روسيا.

جاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في مؤتمرالوقاية من الإيدز وعلاجه.

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وقال إن روسيا استطاعت الحفاظ على مستوى عال ونوعي لمساعدة المرضى المصابين بالإيدز في فترة انتشار وباء هذا المرض، كما استطاعت ضمان كمية كافية من الأدوية.

أما غالبية مراكز الطب في المناطق الروسية فأصرت على عدم انقطاع عملية علاج المرضى المصابين بالإيدز.

وقال، مازوس في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة حلول اليوم العالمي لمكافحة الإيدز إن عدد الأصابات الجديدة بات ينخفض في روسيا.

وأضاف أن الإيدز لم يعد يصيب الشباب في موسكو حيث لا  يعتبر مرضا للشباب.

وأعرب ، مازوس عن أمله بظهور لقاح فعال ضد عدوى الإيدز في العالم. وقال إن روسيا على وشك وضع بضعة لقاحات ضده  حيث يمكن أن يتخلص المريض بحقنة واحدة من هذا المرض الخطير.

المصدر: نوفوستي

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