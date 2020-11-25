ألم في اليدين أو القدمين قد يكون مؤشرا على حالة صحية ينبغي الحذر منها

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من ارتفاع نسبة الكوليسترول، وتعد القدرة على اكتشاف علامات التحذير المحتملة أمرا أساسيا حيث يمكن اتخاذ قرارات صحية أكثر ذكاء لخفض مستوياتك.

ويصنع الكبد معظم الكوليسترول في جسمك، ويأتي الباقي من الأطعمة التي تتناولها. وينتقل الكوليسترول في الدم مجمعا في حزم تسمى البروتينات الدهنية. وعندما يحمل الشخص الكثير من الكوليسترول في الجسم بسبب أسلوب حياة غير صحي، فقد يحدث ذلك ألما في اليدين والقدمين.

وقالت مستشفيات Medicover إن الجميع بحاجة إلى مراقبة مستويات الكوليسترول لديهم بانتظام، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الأوعية الدموية.

وأضافت: "مستويات الكوليسترول المرتفعة عادة لا تسبب أي أعراض، وفي معظم الحالات تسبب فقط أحداثا طارئة. لكن هناك مجموعة معينة من الأعراض الجسدية لارتفاع الكوليسترول، والتي تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم. وتشمل العلامات التحذيرية لأعراض ارتفاع الكوليسترول الشعور بألم في اليدين والقدمين. ويحدث هذا بسبب تراكم الكوليسترول الذي يمكن أن يسد الأوعية الدموية في الساقين واليدين".

ألم في اليدين

عندما يكون هناك تراكم للويحات (الترسبات الدهنية) فإنه يسد الشرايين، وهو ما يسمى تصلب الشرايين.

وتتكون هذه الرواسب من الكوليسترول والمواد الدهنية ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم والفيبرين. وعندما يتراكم الكوليسترول في الجسم، يمكن أن يسد الأوعية الدموية في اليدين.

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ويمكن أن يحدث تراكم الكوليسترول هذا بشكل مستمر.

ألم في القدمين

قالت "كليفلاند كلينك" إن مرض الشريان المحيطي (PAD) هو تراكم للكوليسترول واللويحات في الشرايين، التي تؤدي إلى أطرافك.

وتابعت: "يمكن أن يسبب داء الشرايين المحيطية عدم الراحة في ساقيك وقدميك ويحد من المشي والأنشطة. ويمكن أن يتطور مرض الشرايين المحيطية الشديد إلى فقدان الأطراف".

ولتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، حاول التقليل من تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة.

وترفع الدهون المشبعة مستويات الكوليسترول الضار - وهو نوع ضار من الكوليسترول يعمل على تلوث داخل الشرايين.

ووفقا لـ NHS، يمكن العثور على الدهون المشبعة فيما يلي:

- فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

- الزبدة، والشحم والسمن.

- الكريمة والجبن الصلب.

- الكعك والبسكويت.

- الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

وما يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون، يسمى الدهون غير المشبعة.

توجد الدهون غير المشبعة في الأطعمة النباتية، مثل الزيتون والزيوت النباتية والمكسرات والبذور وكذلك الأسماك الزيتية. والكوليسترول في حد ذاته ليس سيئا لأن الجسم يحتاج إلى بعض الكوليسترول لإنتاج الهرمونات وفيتامين (د) والسوائل الهضمية.

ويساعد الكوليسترول أيضا على عمل أعضاء الجسم بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الكوليسترول الضار يمكن أن يكون مشكلة، لأنه بمرور الوقت يمكن أن يتلف الشرايين، ويسهم في الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

المصدر: إكسبريس