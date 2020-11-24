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بدء إنتاج لقاح جاف ضد فيروس كورونا في روسيا

الصحة

بدء إنتاج لقاح جاف ضد فيروس كورونا في روسيا
Sputnik sputnikvaccine.com
صورة أرشيفية
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أطلقت المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة إنتاج نوع جاف من اللقاح ضد فيروس كورونا يمكن أن يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر.

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مركز "غاماليا" يعلن أن فعالية "سبوتنيك - V" تجاوزت 95% بعد 42 يوما من التجارب

أفاد بذلك يوم 24 نوفمبر المكتب الصحفي لمركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والذي أطلق لقاح "سبوتنيك V" وقال إن درجة الحرارة لحفظ اللقاح المذكور أعلى بكثير من اللقاح السائل الكلاسيكي، ما يسمح ببيع اللقاح في الأسواق الأجنبية وتوسيع استخدامه في المناطق النائية، بما في ذلك المناطق الاستوائية الحارة.

يذكر أن وسائل الإعلام  والخبراء الكثيرين كانوا قد لفتوا في وقت سابق إلى أن اللقاحات الغربية ضد فيروس كورونا يجب حفظها في ظروف درجة الحرارة المنخفضة جدا التي من المستحيل بلوغها في الصيدليات العادية وأثناء نقل اللقاح إلى مناطق نائية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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