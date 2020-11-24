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مركز غاماليا يعلن أن فعالية "سبوتنيك - V" تجاوزت 95% بعد 42 يوما من التجارب

الصحة

مركز غاماليا يعلن أن فعالية
Globallookpress Cover Images/Keystone Press Agency
لقاح "سبوتنيك - V" - صورة أرشيفية
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أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، على موقع "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

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وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

المصدر: تاس

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