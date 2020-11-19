معلومات عن مرض "مارسا" الذي توفي بسببه الفنان المصري فايق عزب

قالت وسائل الإعلام المصرية إن الفنان المصري الكبير فايق عزب، توفي بعد صراع مع مرض "مارسا" بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

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وذكر الطبيب المعالج للفنان فايق عزب، أنه "علم في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه مارسا، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية".

وقال: "مع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجه، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماما لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب.

ويعد فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية