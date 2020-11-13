دحض أسطورة شائعة حول تخفيض الوزن

دحض العلماء أسطورة شائعة، تفيد بأن تناول معظم السعرات الحرارية في النصف الأول من النهار، يساعد على تخفيض الوزن.

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ويشير موقع Insider، نقلا عن بيانات جمعية القلب الأمريكية، إلى أن الباحثين أجروا تجربة، كانوا خلالها يراقبون السلوك الغذائي والمؤشرات الصحية لـ 41 متطوعا قسموا إلى مجموعتين يعانون من الوزن الزائد لمدة 12 أسبوعا.

وكان أفراد المجموعة الأولى يتناولون الطعام في ساعات محددة من النهار، بنحو 80% من السعرات الحرارية اليومية قبل الساعة الواحدة ظهرا. أما أفراد المجموعة الثانية فكانوا يتناولون الطعام في الأوقات المعتادة، مع تناول نصف كمية السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة الخامسة مساء.

ويشير الباحثون، إلى أن جميع المشتركين كانوا يتناولون المواد الغذائية ذاتها. وخضعوا جميعا أربع مرات لقياس ضغط الدم والوزن.

واتضح بعد انتهاء التجربة أن أفراد المجموعتين فقدوا من وزنهم نفس المقدار تقريبا، والشيء نفسه يشمل ديناميكية ضغط الدم.

المصدر: نوفوستي