مواد غذائية مثالية لتخفيض الوزن

كشفت الدكتورة ناتاليا بوغاتشوفا، خبيرة التغذية الروسية، الخضروات التي يجب على الراغبين في التخلص من الوزن الزائد تناولها.

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ووفقا للخبيرة الخضروات المثالية لتخفيض الوزن هي: السلطات المختلفة وخاصة السبانخ والكرفس، وتقول، "بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية وحامضي الفوليك والأسكربيك، تحتوي على البوتاسيوم، المدر الطبيعي للبول. وأضافت، للحصول على فائدة أكبر من تناول السلطات يجب إضافة إليها كمية قليلة من أي زيت نباتي.

ومن الخضروات الأخرى التي تساعد على تخفيض الوزن، الملفوف والخيار والشوندر. فهذه الخضروات بالإضافة كونها ذات سعرات حرارية منخفضة، تساعد على تحسين عملية الهضم وعملية استقلاب الطاقة.

وتنصح الخبيرة بإضافة الخضروات ذات المذاق الحار والتوابل مثل الزنجبيل والفجل الحار والبصل والثوم إلى النظام الغذائي. وتقول، "لكل شخص مكونات مفيدة، ومواد نشطة بيولوجيا، لها تأثير مطهر ومضاد للأكسدة، ومحفز. هذه المكونات مفيدة جدا لأولئك الذين يتبعون نمط حياة صحيا".

المصدر: نوفوستي