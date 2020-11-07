مواد غذائية محظورة خلال الإصابة بكورونا!

قال الطبيب فيليب كوزمينكو، في مقابلة إذاعية، إنه يجب على مرضى الفيروس التاجي، تقليل كمية الطعام المالح في النظام الغذائي، وكذلك عدم الإسراف في تعاطي المشروبات الكحولية.

وشدد الطبيب، على أهمية مراعاة التوازن الصحيح في تواجد الأملاح والسوائل في الجسم، خلال علاج مرضى كوفيد -19.

وأضاف كوزمينكو: "لا يجوز تناول الكثير من الأسماك المملحة، وكذلك يجب الإكثار من تناول المخللات وما شابه ذلك. ويجب شرب المزيد من الماء. والأهم من ذلك، يجب الحد من تعاطي الكحول، لأنه في المقام الأول، يساهم في طرد السوائل وجفاف الجسم".

كما أشار الطبيب إلى أن المأكولات المالحة، بالإضافة إلى جفاف الجسم، يجعلان الدم أكثر كثافة، وهو أمر مضر في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت يكاترينا بورلييفا، أخصائية التغذية، إن الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، تساعد في مقاومة عدوى فيروس كورونا.

وأشارت المختصة، إلى وجود فيتامين د بكثرة في كبد سمك القد وصفار البيض والأسماك والزبدة، وإلى أن فيتامين E موجود بكثرة في، المكسرات وزيت عباد الشمس، وهو فعال جدا في حماية جسم الإنسان من فيروس كورونا.

وشددت على أهمية فيتامين سي، ونصحت بتناول الملفوف، والحمضيات، في النظام الغذائي. واعتبرت كبد البقر والدجاج مفيدا، وكذلك الجبن والمكسرات - فهي تحتوي على الزنك، والذي يعد مع السيلينيوم مكونات مهمة للاستجابة المناعية.

المصدر: نوفوستي