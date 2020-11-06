طبيب روسي يحدد أخطاء في التعامل مع كورونا

حدد الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، خلال مقابلة تلفزيونية، الأخطاء التي تحدث غالبا، خلال علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وردا على سؤال حول كيفية العلاج بشكل صحيح، شدد مياسنيكوف على أن النقطة الرئيسية والأساسية قبل دخول المستشفى، تكمن في "عدم إعاقة جسم الإنسان في مكافحته للفيروس".

وأكد الطبيب، أنه في حالات الإصابة الخفيفة بالفيروس، لا توجد دواع لدخول المستشفى، أو تلقي "جرعات كبيرة من المضادات الحيوية". يجب ترك الجسم ليقاوم الفيروس بقدرته المناعية الذاتية.

وقال: "إذا كان المريض غير متعب، ولا يوجد ضيق في التنفس، وكانت درجة الحرارة أقل من 38 لمدة يومين. إذن لا داعي لطلب الإسعاف وتعطيل الأطباء عن عملهم".

كما شدد الطبيب، على أن الكثير من الناس، بعد أن يعلموا بإصابتهم بفيروس كورونا، يحاولون شراء أدوية مختلفة وإجراء فحص طبقي محوري دون وصفة طبية.

وأشار إلى أن مثل هؤلاء الناس، يشغلون وقت الإسعاف والأطباء، ويمنعون المريض المحتاج فعلا من تلقي العلاج المطلوب في المستشفى.

وقال: "وماذا عن الإنسان المسن البالغ من العمر 65 عاما الذي يعاني من مرض رئوي مزمن، وأصيب بفيروس كورونا. يجب أن يتلقى مساعدة طبية مؤهلة؟ لكن ذلك غير ممكن، لأن الجميع مشغولون بالمريض المهلوس صاحب الإصابة الخفيفة".

المصدر: لينتا رو