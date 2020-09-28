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اكتشاف وسيلة مضادة لعدوى قاتلة

الصحة

اكتشاف وسيلة مضادة لعدوى قاتلة
Globallookpress Manfred Rohde/HZI
الإشريكة القولونية المعوية النزفية
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اكتشف علماء جامعة ساوث ويلز الأسترالية وسيلة محتملة مضادة للسلالة القاتلة من الإشريكة القولونية المعوية النزفية Escherichia coli التي تسبب التهابات معوية شديدة.

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وتفيد مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، بأن الإشريكة القولونية المعوية النزفية EHEC، تدخل الجسم مع الطعام، وتبدأ بإفراز سم الشيغا وتضعف وظائف الكلى والجهاز العصبي. ولا ينصح باستخدام المضادات الحيوية في مكافحة العدوى، لأنها تحفز إفراز هذا السم. ولكن الباحثين اكتشفوا مسارا جزيئيا، يتحكم في تركيب هذا المركب الضار.
ويتم ترميز هذا السم بواسطة جينوم الفيروسات البكتيرية، الموجودة داخل خلايا الإشريكة القولونية. وقد اكتشف الباحثون، وجود حمض نووي ريبوزي معلوماتي  (ناتج مباشر لنشاط الجينات) الذي عند نضوجه يصبح حمضا نوويا ريبوزيا غير مشفر، قادرا على كبح إفراز السم. ويمكن للأدوية التي تؤثر في هذا الحمض النووي أن تجعل المضادات الحيوية آمنة للبكتيريا.
وقد عثر على الإشريكة القولونية المعوية النزفية بشكل خاص في روث المواشي والأغنام. لذلك يمكن للإنسان أن يصاب بها نتيجة الاتصال بهذه الحيوانات أو روثها. كما يمكن أن تنتقل عبر غائط إنسان مصاب إلى آخر سليم عند لمس أسطح ملوثة.

المصدر: وكالات

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