كشف المادة الغذائية التي تحسن نبيت الأمعاء

أعلنت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض وأورام المستقيم والقولون، أن الباذنجان هو أحد أكثر المواد الغذائية فائدة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.

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وأشارت الدكتورة، إلى أن الباذنجان يحتوي على مادة البكتين، التي تحسن نبيت الأمعاء وحركتها الدودية (التمعج). كما ينصح بتناول الباذنجان في حالات التهاب المعدة المزمن ومتلازمة تهيج الأمعاء (القولون العصبي)، وكذلك في حالات أمراض الكبد والبنكرياس وقنوات الصفراء. علاوة على أن الباذنجان ينشط إفراز الصفراء.

ويحتوي الباذنجان على فيتامينات عديدة : مجموعة فيتامين B و РР و С و А.

ويحتوي على معادن: البوتاسيوم والحديد والفوسفور والزنك والمغنيسيوم.

ك مايحتوي الباذنجان على سعرات حرارية قليلة.

وتحذر الخبيرة في نفس الوقت من خطر تناول الباذنجان نيئا ، بسبب صعوبة هضمه وطعمه غير اللذيذ.

وتقول، "يجب الامتناع عن تناول الباذنجان المر ، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مركب السولانين السام. لذلك يفضل اختيار الباذنجان الفتي الذي قشرته رقيقة، ومع ذلك يجب تنقيع الباذنجان في ماء مالح قبل الطهو".

المصدر: نوفوستي