دراسة تكشف نوع التمرين المطلوب للتخلص من دهون البطن الخطيرة

تتراكم الدهون الحشوية تحت جدار البطن، وهناك، يمكن أن تتصلب في الثرب، وهي قطعة من الأنسجة تغلف الأمعاء ومع زيادة رواسب الدهون، يبدأ الجميع بالبحث عن وسيلة للتخلص منها.

وتساهم الدهون الحشوية في تكوين السيتوكينات، وهي بروتينات يمكن أن تؤدي إلى التهاب داخل الجسم.

إقرأ المزيد

ويمكن اعتبار زيادة الالتهاب في الجسم عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. وعلاوة على ذلك، حدد الباحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد كيفية ارتباط الدهون الحشوية بجزيء خطير، وهو بروتين ربط الريتينول 4 (RBP4).

ويزيد RBP4 من مقاومة الأنسولين، وهي مقدمة لمرض السكري من النوع الثاني، وكلما زادت الدهون الحشوية لدى الشخص، زاد عدد RBP4 الذي يمتلكه.

ووثق الباحثون في مركز Kaiser Permanente الأمريكي، مخاطر صحية أخرى تتمثل في زيادة الدهون في منطقة البطن. ووجدوا أن الأشخاص في الأربعينات من العمر الذين لديهم أكبر قدر من دهون البطن كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاث مرات تقريبا بحلول منتصف السبعينيات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم ربط الدهون الحشوية بالربو وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

ومن الواضح أن هناك أدلة متزايدة على مدى خطورة هذه الدهون الحشوية بالفعل. ولهذا يعد التحرك، في شكل تمرين خفيف، المفتاح لتقليل مستويات الدهون الحشوية، وفقا لكلية الطب في هارفارد.

وبالإضافة إلى الأنشطة اللخفيفة أو معتدلة القوة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات، هناك شيء آخر ستحتاج إلى القيام به للتخلص من الدهون الحشوية، وهو المشاركة في تمارين القوة (أي ممارسة التمارين بالأوزان).

إقرأ المزيد

وتُعرف هذه التمارين أيضا باسم تدريب المقاومة، الذي أقرته كلية الطب بجامعة هارفارد ومنظمة جون هوبكنز ميديسن.

واستشهدت المنظمة بدراسة استمرت ستة أشهر حيث تم توثيق آثار تدريب الوزن على الدهون.

وكان هناك 104 من الذكور والإناث المسجلين في الدراسة الذين، في المتوسط​​، فقدوا نحو 18% من دهون البطن بواسطة تدريب الأوزان.

وتم قياس مستويات الدهون الحشوية بدقة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

ويوصي المهنيون الطبيون في John Hopkins Medicine بممارسة تدريب القوة ثلاث مرات في الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل ممارسة التمارين الهوائية لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم تقريبا.

وتشمل التمارين الهوائية المشي السريع وركوب الدراجات والرقص والركض والسباحة.

وقبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية، يجب استشارة الطبيب.

وهناك خيار آخر مناسب هو استخدام وزن جسمك، على سبيل المثال، من خلال تمارين الضغط، أو تمارين السحب، أو تمرين الضغط على الحائط.

وتشمل فوائد تمارين القوة، بصرف النظر عن فقدان الدهون الحشوية، زيادة كتلة العضلات الخالية من الدهون، وزيادة كثافة العظام وزيادة التمثيل الغذائي، الذي يساعد على إنقاص الوزن.

المصدر: إكسبرس