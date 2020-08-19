معلومات يجب معرفتها عن المشروب الأكثر صحة لفقدان الوزن بسرعة

غالبا ما يرتبط فقدان الوزن بالالتزام بنظام غذائي صارم وممارسة الرياضة. وهذا يعني التمسك بنقص في السعرات الحرارية والذي قد يكون صعبا على أولئك الذين يريدون رؤية نتائج سريعة.

ويمكن لدمج الشاي الأخضر في نظامك الغذائي أن يعزز النتائج بشكل أسرع قليلا في التخلص من الوزن الزائد خاصة حول المعدة.

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ويساعد شرب الشاي الأخضر على مدار اليوم في تعزيز نتائج فقدان الوزن ويساعدك على حرق مئات السعرات الحرارية الإضافية يوميا.

وارتبط الشاي الأخضر بفقدان الوزن منذ عدة سنوات بسبب المركبات الموجودة في الشاي. ويمكن أن يساعد أيضا في جعل عملية التمثيل الغذائي في الجسم أكثر كفاءة مما يعني حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم وأثناء التمارين الرياضية المعتدلة.

والشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة والشائع يعرف باسم كاتشين فلافونويد. وهذا هو المركب الذي يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي عند تناول المشروب يوميا.

ويميل أولئك الذين يعانون من بطء في التمثيل الغذائي إلى تبقي المزيد من السعرات الحرارية، والتي يتم تخزينها على شكل دهون، ويقل احتمال تراكم الكثير من الدهون لدى أولئك الذين يتمتعون بعملية التمثيل الغذائي الأسرع لأنه يقع حرقها بشكل أسرع.

ويمكن للمركبات الأخرى الموجودة في الشاي أن تزيد من مستوى الهرمونات التي تخبر الخلايا الدهنية بتكسير الدهون. وهذا يطلق الدهون في مجرى الدم ويجعلها متاحة للاستخدام كطاقة.

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كما أنه يحتوي على كمية قليلة من الكافيين وهو منبه معروف جيدا في المساعدة على حرق الدهون وتحسين أداء التمارين.

وفي إحدى الدراسات، توصلت النتائج إلى أن الرجال الذين شربوا كوبا من الشاي الأخضر قبل التمرين أحرقوا دهونا بنسبة 17% أكثر من الرجال الذين لم يفعلوا ذلك.

ويملك الشاي أيضا فائدة أخرى لفقدان الوزن وهي قمع الشهية، حيث يمكن أن يساعد هذا على استهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم ما يعني أنك ستواجه نقصا في السعرات الحرارية، وهي حالة يحتاجها جسمك ليكون قادرا على فقدان أي قدر من الوزن.

ويحدث عجز السعرات الحرارية عندما يحرق جسمك سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، ويمكن أن يساعد تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميا جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية بالإضافة إلى مساعدتك على تناول طعام أقل.

ويُقال إن المشروب هو أحد أكثر المشروبات صحة في العالم ويحتوي على كمية قليلة جدا من السعرات الحرارية ما يعني أن أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا يمكنهم تناول المشروب دون الحاجة إلى القلق بشأن تناول السعرات الحرارية.

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ومع ذلك، فإن شرب الكثير من الشاي يمكن أن يضر بجسمك أكثر من نفعه، لذا يوصى بتناول نحو كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم وليس أكثر.

ويمكن تناوله بعدة طرق مختلفة بما في ذلك الساخنة والباردة ويفضل البعض إضافة القليل من الحليب لإخفاء المذاق القوي للشاي الأخضر.

متى يمكنك شرب الشاي الأخضر لمعرفة نتائج فقدان الوزن بسرعة؟

يقترح بعض الخبراء شرب كوب في الصباح للمساعدة في بدء عملية التمثيل الغذائي في اليوم. ويمكن أن يساعد جسمك أيضا من خلال تزويده بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في مستويات التركيز.

ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول كوب من الشاي الأخضر قبل التمرين هو أفضل وقت لأنه يمكن أن يساعد جسمك على حرق المزيد من الدهون، بما في ذلك دهون البطن الضارة.

وإذا كان هدفك هو حرق دهون البطن فيمكن أن يساعد شاي الماتشا الأخضر في التخلص من الوزن الزائد.

وشاي الماتشا الأخضر هو أنقى أشكال الشاي الأخضر ويتم تصنيعه عن طريق طحن أوراق الشاي إلى مسحوق. ويمكن بعد ذلك خفقه في ماء ساخن وتقديمه مع الحليب أو من دونه.

ويمكن أيضا إضافة الماتشا إلى الأطعمة لإخفاء مذاقها مثل إضافتها إلى المخبوزات والعصائر وكذلك خلطها مع العصيدة أو الغرانولا.

تعرف هذه الطاقة على نطاق واسع بأنها أطعمة خارقة، وتحتوي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بفنجان من القهوة، ولكنها يمكن أن تزود جسمك بالطاقة للحفاظ على استمرارك طوال اليوم.

المصدر: إكسبرس