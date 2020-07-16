خبير يكشف عن نظام غذائي يساعد على منع الشخير

قد يكون تأمين سبع ساعات من النوم الجيد كل ليلة بمثابة رفاهية لبعض الناس، حيث يعاني الكثيرون من أصوات شخير الشريك، لكن الحل سهل وبسيط بالاعتماد على نظام غذائي محدد.

ويمكن للشخير أن يولد ما يصل إلى 90 ديسيبلا من الضجيج، وهو ما يعادل حجم الضوضاء التي تنبعث من المكنسة الكهربائية، وبالتالي فإنه لا غرابة في عدم القدرة على النوم جراء ذلك.

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وتشير الإحصاءات إلى أن واحدا من كل أربعة أشخاص عرضة للشخير، ما يجعل البحث عن حل لهذه المشكلة أمرا بالغ الأهمية.

وأوضح الدكتور مايكل موسلي: "قد يبدو الأمر قاسيا، لكن السبب الرئيسي للشخير الأكبر هو أن الشخص يعاني من زيادة الوزن". وتابع: "الحقيقة المزعجة هي أننا كلما كبرنا وأصبحنا أكثر بدانة، فإننا نشخر أكثر، وهذا لأن الحلق يصبح أضيق، وعضلات الحلق واللهاة أضعف، واللهاة هي تلك الأنسجة التي تشبه الإصبع وتتدلى في الجزء الخلفي من الحلق، تصبح أكثر مرونة.

وأوضح موسلي "كل هذه التغييرات تعني أنه عندما نتنفس، لا يمكن للهواء أن يتحرك بحرية من خلال أنفنا وحنجرتنا إلى رئتينا".

ويمكن أن يؤدي الشخير أيضا إلى تعطيل نوم الشخص وكذلك شريكه، ما يؤدي إلى اضطراب الهرمونات ومستويات السكر في الدم.

ويؤدي الحرمان من النوم إلى تغيير هرمونات الشهية، ما يجعل الناس يشعرون بمزيد من الجوع على مدار اليوم ويزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة.

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ووجدت دراسة أجراها كينغز كوليدج لندن أن النوم يحرم الأفراد، في المتوسط​​، من استهلاك 385 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

ويقترح الدكتور موسلي الخروج من هذا الوضع من خلال اتباع نظام غذائي خاص.

ويوصي بخطة Fast 800 ، التي تجمع بين الصيام المتقطع، والنظام الغذائي 5: 2 وحمية البحر الأبيض المتوسط.

ويضيف: "الحل الأفضل غالبا هو إنقاص الوزن. فعندما اعتمدت النظام الغذائي 5: 2 ، في عام 2012 ، فقدت 20 رطلا (9 كغ)، وخسرت أيضا دهونا حول رقبتي، وتوقف الشخير تماما".

وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى فقدان الكثير من الوزن بسرعة، يعتمد النظام الغذائي الخاص على استهلاك 800 سعرة حرارية في اليوم لمدة 12 أسبوعا.

وتصنف هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم يفوق الـ40، على أنهم "يعانون من السمنة المفرطة"، وقد يستفيدون أكثر من السعرات الحرارية المقيدة.

وبدلا من ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لديهم وزن أقل لخسارته، تركز خطة 5: 2 على الأكل الصحي لمدة خمسة أيام ويومين من الصيام.

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ويكون مؤشر كتلة الجسم للأشخاص البدناء بين 30 إلى 39.9، والأشخاص "الذين يعانون من زيادة الوزن" لديهم قراءة مؤشر كتلة الجسم بين 25 إلى 29.9.

أما الأشخاص الذين لديهم وزن صحي فيكون مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 18.5 و 24.9 وقد يستفيدون أكثر من تناول الأطعمة المتوسطية.

وتشمل الأطعمة المتوسطية (التي يأكلها جميع أولئك الذين يتبعون حمية Fast 800) الكثير من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور والبقوليات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بالحبوب الكاملة والخبز والأعشاب والتوابل والمأكولات البحرية وزيت الزيتون البكر الممتاز.

المصدر: إكسبرس