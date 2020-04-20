ما هي أعراض كورونا التي تستوجب استدعاء سيارة الإسعاف فورا؟

نصح أخصائي الإنعاش والتخدير في روسيا، أليكسي بورودكين، المواطنين باستدعاء سيارة الإسعاف فورا إذا ارتفعت لديهم حرارة الجسم فوق 38.5 درجة، فجأة ودون أي مقدمات.

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وقال في مقابلة مع محطة إذاعة موسكو، اليوم الاثنين: "هذا يعني أن درجة الحرارة لم تأخذ بالارتفاع بشكل تدريجي، بل فجأة، وليس على خلفية حالة مرضية معروفة إلى حد ما لديك، لكنها ارتفعت على نحو محموم سريعا أعلى من 38.5 درجة".

وأضاف: "من عوارض الإصابة بعدوى الفيروس اللعين أيضا، ترافق ارتفاع الحرارة المفاجئ مع الشعور بالوهن والضعف والصداع والتهاب الحلق والإحساس بألم في العين. فإذا تمت إضافة السعال الجاف لهذه العوارض مع شعور بنقص الأوكسجين، أي الشعور بنقص الهواء، وحركات مصحوبة بضيق في التنفس، فأنت بحاجة إلى الاتصال بالأطباء بالتأكيد".

ووفقا للطبيب، فإن الإصابة بعدوى فيروس كورونا تجعلك تشعر بأن هناك شيئا غير منتظم في صحتك، هناك مشكلة في التنفس بملء رئتيك، مصحوبة بأحاسيس غير لطيفة، مثل السعال والدوخة.

وأوضح بورودكين: كي لا تختلط عليك الأمور وتصاب بوسواس الفيروس، تحتاج إلى محاولة التنفس بصدر كامل بملء رئتيك بعمق، وحبس أنفاسك لمدة تتراوح من عشر إلى خمس عشرة ثانية. فإذا لم تكن هناك في هذه اللحظة أحاسيس مزعجة وسعال ودوار وأيضا بعد الزفير، وكان التنفس هادئا بعد ذلك، فهذا يعني أن كل شيء طبيعي وفي محله وأنك نجوت من عدوى كورونا".

ويعاني ما يقرب من 20% من المرضى المصابين بعدوى كورونا من مضاعفات خطيرة لأسباب لا تزال غير معروفة.

لكن من الواضح أن حالة الجهاز المناعي للمريض بالإضافة إلى بعض العوامل الوراثية، ذات صلة بذلك.

ويمكن أن يؤدي فهم ذلك إلى انخفاض عدد المرضى الذين يحتاجون إلى البقاء في العناية المركزة.

المصدر: نوفوستي