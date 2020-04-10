الصحة العالمية: حرارة الجو المرتفعة لا تحمي من كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا.

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وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة في منشور عبر "تويتر" اليوم الجمعة أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.

وأضاف: "أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم".

تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض #كوفيد_19.



قد تُصاب بمرض كوفيد-19، مهما كان الطقس مشمساً أو حاراً. pic.twitter.com/6QfRTUnuD3 — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 10, 2020

وفي منشور ثان، أكدت المنظمة على إمكانية التعافي من مرض COVID-19، مشيرة إلى أن "إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد".

يمكنك التعافي من مرض #كوفيد_19. فإصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضاً إلى الأبد.



يمكن أن يتعافى معظم المصابين بمرض كوفيد-19 ويتماثلون للشفاء التام من الفيروس. pic.twitter.com/9B8w5eaSKW — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 10, 2020

المصدر: RT