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الصحة العالمية: حرارة الجو المرتفعة لا تحمي من كورونا

الصحة

الصحة العالمية: حرارة الجو المرتفعة لا تحمي من كورونا
Reuters HENRY NICHOLLS
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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا.

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وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة في منشور عبر "تويتر" اليوم الجمعة أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.

وأضاف: "أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم".

وفي منشور ثان، أكدت المنظمة على إمكانية التعافي من مرض  COVID-19، مشيرة إلى أن "إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد".

المصدر: RT

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