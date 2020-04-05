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تأثير ارتفاع درجات الحرارة على تفشي كورونا

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تأثير ارتفاع درجات الحرارة على تفشي كورونا
Reuters Mike Blake
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بالتزامن مع دخول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة أكد الخبراء والمختصون أنه على عكس ما هو سائد، فإن درجات الحرارة ليس لها تأثير على وقف تفشي فيروس كورونا.

وقال الخبير الروسي، وأستاذ الطب، أناتولي ألشتاين: "لا أعتقد أن تغير الطقس الذي نشهده الآن سينعكس على تفشي الوباء أو سيوقف انتشاره".

وأضاف ألشتاين أن "ارتفاع درجات الحرارة لن يقلص من انتشار العدوى، وكذلك لن يسرّع في نسق تفشيها.. مساعدة العامل الطبيعي يمكن انتظاره بحلول الصيف".

وأوضح أستاذ الطب الروسي ان " المتلازمة المرتبطة بجهاز التنفس تحدث عادة خلال المواسم غير الحارة. وانخفاض نسبة الإصابة بهذه الأمراض في الصيف لا يعني أن الفيروس اختفى تحت تأثير الحرارة، ولكن بسبب انخفاض قابلية الأشخاص للفيروسات - فنحن في الصيف أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي".

المصدر: نوفوستي

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