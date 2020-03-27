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تسجيل حالة جديدة لانتقال عدوى كورونا من البشر إلى حيوان أليف

الصحة

تسجيل حالة جديدة لانتقال عدوى كورونا من البشر إلى حيوان أليف
Sputnik Natalia Seliverstova
صورة تعبيرية
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في الوقت الذي يناضل فيه العلماء في جميع أنحاء العالم من أجل علاج أو تطعيم لـ Covid-19، ظهرت حالة جديدة من انتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان في بلجيكا

ويقول خبراء الصحة إن قطا أصيب بالمرض من مالكيه المصابين بالفيروس التاجي، بعد أسبوع واحد فقط من تشخيصهم بـ Covid-19، حيث بدأت تظهر على القط أيضا أعراض المرض، بما في ذلك مشكلات الجهاز التنفسي والإسهال.

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ومع استمرار انتشار الذعر من تفشي المرض، حاول المتحدث باسم مركز أزمات فيروس كورونا البلجيكي، إيمانويل أندريه، طمأنة الجمهور بأن الحيوان المصاب كان "حالة معزولة".

وقال لوسائل الإعلام المحلية: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الحيوانات الأليفة هي ناقلات للوباء"، ولا يزال خطر إصابة الأشخاص بالمرض من الحيوانات الأليفة منخفضا للغاية". وأضاف أندريه أن القط أصيب بالمرض بسبب "الاتصال الوثيق بين الحيوان ومالكه".

ولم يكن هناك سوى حالة أخرى معروفة حتى الآن تشمل إصابة حيوان أليف بفيروس Covid-19 من قبل مالكه. وفي أوائل شهر مارس، تم وضع الكلب من هونغ كونغ في الحجر الصحي بعد اختباره "الإيجابي الضعيف" للفيروس.

المصدر: RT

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