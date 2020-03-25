هل يمكن التقاط عدوى كورونا من الطعام؟

لا يوجد حاليا أي دليل على احتمال انتقال COVID-19 من خلال الطعام، وسط خوف الكثيرين من التقاط العدوى من الأطعمة ومتاجر البقالة.

وقال بنجامين تشابمان، الأستاذ وأخصائي سلامة الأغذية في جامعة ولاية نورث كارولينا: "ليس لدينا أي دليل على أن المواد الغذائية هي مصدر للمرض من COVID-19".

وأكد تشابمان أن هناك الكثير مما لا نعرفه عن COVID-19 والفيروس الذي يسببه، SARS-CoV-2.

ولكن حسب علمنا، يبدو أن المرض ينتشر بشكل رئيس من شخص لآخر من خلال جزيئات الفيروس، التي تنتشر عندما يسعل أو يعطس شخص ما، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وفي حين أن COVID-19 يمكن أن ينتقل نظريا عن طريق لمس سطح ملوث، ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين، لا يُعتقد أن هذا هو الوضع الأساسي لانتقال العدوى، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

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وهناك أيضا العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل انتقال فيروس كورونا عبر الطعام أقل احتمالية، حتى إذا كان الفيروس موجودا على الطعام نفسه أو إذا التقطه عامل الغذاء.

أولا، من شأن إجراءات سلامة الغذاء المعمول بها بالفعل لمنع الأمراض المنقولة بالغذاء، مثل غسل اليدين المتكرر وتنظيف الأسطح والأواني وطهي الطعام إلى درجة الحرارة المناسبة، أن تقلل من انتقال أي جزيئات الفيروس عبر الطعام.

وكشفت مراكز العلوم التي تخدم المصلحة العامة، أن الفيروس لا يمكنه البقاء على قيد الحياة لأسابيع على الأسطح، وهي سمة من سمات الفيروسات الأخرى المنقولة بالغذاء مثل "نوروفيروس". وعلى عكس البكتيريا، لا يمكن للفيروسات أن تنمو داخل الطعام، لذلك من المتوقع أن تتضاءل كمية الفيروس في الطعام مع الوقت، بدلا من تنمو.

ومن الناحية النظرية، لا ينبغي لهذا النوع من الفيروسات البقاء على قيد الحياة في المعدة، حيث تكون الحموضة عالية. وقال تشابمان: "هذه أنباء جيدة متعلقة بالطعام".

ومع ذلك، فإن مدى إمكانية إصابة الناس بالعدوى عن طريق لمس أفواههم، أو تناول طعام ملوث، غير واضح.

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وأضاف تشابمان، الأمر لا يتعلق بالقول إنه من غير الممكن أن يصاب الناس بـ COVID-19 من خلال الطعام، فهناك دائما هذا الاحتمال، ولكنني أريد أن أتخذ أفضل قرار لإدارة المخاطر بناء على أفضل العلوم والأدلة، ونحن "لا نملك أي دليل في هذا المجال" الآن.

وعلى الرغم من أن خطر التقاط عدوى COVID-19 من الطعام منخفض على الأرجح، فهناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها، لتقليل خطر الإصابة.

- بالنسبة للطعام الذي يتم شراؤه من المتجر:

• من الجيد دائما - حتى عندما لا يكون هناك جائحة - أن تُشطف الفاكهة والخضروات الطازجة بالماء لإزالة الأوساخ والحطام والمبيدات الحشرية وتقليل مستويات الجراثيم المنقولة بالغذاء.

• ليست هناك حاجة لغسل الطعام بالصابون. وقال تشابمان: "الصابون من أجل اليدين وليس من أجل الطعام".

• إذا كنت قلقا بشأن تغليف الطعام، فيمكنك غسل يديك بعد التعامل مع العبوة.

المصدر: لايف ساينس