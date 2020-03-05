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اكتشاف سائل يخفض مستوى السكر في الدم

الصحة

اكتشاف سائل يخفض مستوى السكر في الدم
Globallookpress imago stock&people
صورة أرشيفية
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اكتشف أطباء مستشفى أتيكون الجامعي في اليونان، خاصية غير عادية في خل التفاح، حيث اتضح لهم أن تناوله يبطئ عملية الهضم في المعدة، ما يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم بصورة مفاجئة.

وقد قرر الأطباء إجراء تجربة بسيطة لتحديد تأثير خل التفاح في الواقع. ومن أجل ذلك قسموا عشرة أشخاص يعانون من مرض السكري إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تناولت بودينغ (حلوى شحمية) الأرز والماء، والمجموعة الثانية خل التفاح إضافة إلى البودينغ والماء.

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وقد اتضح للأطباء أن عملية الهضم تباطأت لدى أفراد المجموعة الثانية الذين تناولوا خل التفاح بمقدار 17% مقارنة بأفراد المجموعة الأولى، ما أدى إلى بطء امتصاص السكر وعدم ارتفاع مستواه في الدم إلى المستوى الحرج.

ومع ذلك لا ينصح الأطباء بتناول خل التفاح إلا بعد تخفيفه بالماء.

المصدر: ميديك فوروم

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