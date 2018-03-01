هل يساعد خل التفاح في التخلص من الوزن الزائد؟

يعتقد أنصار مستخدمي خل التفاح بأنه يساعد في تخفيض الوزن بفعالية إذا ترافق تناوله مع حمية غذائية صحيحة، وممارسة تمارين اللياقة البدنية الخفيفة. ولكن هل هم على حق؟

أكدت نتائج دراسة أجراها علماء يابانيون على الحيوانات فعالية خل التفاح في التخلص من الوزن الزائد بسرعة. بحسب ميديكال إنسايدر.

وفي دراسة أخرى اختبرت فعالية خل التفاح على 10 أشخاص يعانون من النوع الأول من مرض السكري، واتضح أنه مفيد لمثل هؤلاء المرضى. تضمن هذا الاختبار إعطاء المرضى ماء للشرب فيه ملعقتين من خل التفاح، فتبين أن شرب هذا الماء يبطئ حركة الطعام في الجهاز الهضمي، وهذا يعني إطالة مدة هضمه، وبالتالي عدم الشعور بالجوع لفترة أطول، وهذا بالنتيجة يقلل من المواد الغذائية التي يتناولها الشخص، ما يساعد على تخفيض الوزن.

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من جانب آخر أثبت علماء إيرانيون أن خل التفاح يساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول "السيئ" وكذلك مستواه العام في الدم. إضافة إلى ذلك، أكد الذين خضعوا للتجربة من المصابين بمرض السكري أو المحتمل إصابتهم على أن تناول خل التفاح أدى إلى استقرار مستوى السكر في دمهم. وقد استنتج الباحثون من هذا بأن حمض الخليك يبطئ سرعة التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وتحويلها إلى سكر.

العديد من الأطباء مقتنعون بأنه من الضروري استخدام خل التفاح في التغذية كعنصر يضاف إلى السلطات والتخمير. ويشير الخبراء إلى أنه من المفيد لبعض الناس أن يشربوا خل التفاح خلال عدة أيام أو شهر وتكرار ذلك عدة مرات في السنة، مؤكدين على ضرورة استشارة الطبيب في هذا الشأن خاصة عند وجود أمراض مزمنة و تعاطي أدوية لعلاجها.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما