الصين تختبر لقاحا روسيا لمكافحة فيروس "كورونا"

صرح نائب وزير الصحة الروسي، سيرغي كرايفوي، بأن العلماء الصينيين بصدد اختبار عقار"تريازافيرين" الروسي المضاد للفيروسات والذي أكد فعاليته في مكافحة 15 نوعا من الإنفلونزا.

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فيما أشار نائب وزير الصحة إلى أن الخبراء الروس لم يتمكنوا إلى حد الآن من فرز سلالة للفيروس الجديد لدى المرضى المصابين به والمقيمين حاليا في روسيا.

مع ذلك فإن الخبراء الروس في جامعة الأورال ومعهد الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية يستمرون، حسب "كرايفوي، في العمل على إعداد لقاح مضاد لفيروس "كورونا" 2019-nCov.

وقد جرت محادثات بينهم وبين الأطباء الصينيين بشأن اختبار اللقاح الروسي المضاد للإنفلونزا وإنتاجه في الصين في حال نجاح الاختبارات السريرية.

المصدر : نوفوستي