"كورونا" يقترب من جزر الكناري بإسبانيا ويسجل أول إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن المركز الوطني للأحياء الدقيقة، أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.

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وكان المريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا" بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت خلال المؤتمر، حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، الذي ظهر وتفشى بعدد من المدن الصينية، وانتقل بعد ذلك لـ22 دولة من دول العالم.

وأعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس أمس الجمعة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 249 شخصا.

كما أكد الإقليم تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة اليوم ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 7153.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلنت الخميس، أنه تم رصد أول حالة انتقال لفيروس "كورونا" الجديد من شخص لآخر في الولايات المتحدة بولاية إيلينوي.

المصدر: وكالات