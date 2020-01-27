الأطباء: فترة حضانة فيروس "كورونا" تتراوح من 1- 14 يوما

لم تستبعد السلطة الصينية أن تمتلك سلالة جديدة لفيروس "كورونا" قدرة على الانتشار الذاتي وتقوية الذات.

وحسب ناطق باسم لجنة الدولة الصينية لشؤون الصحة فإن فترة الحضانة المتوسطة لمرض الالتهاب الرئوي القاتل الذي يسببه الفيروس تعادل 10 أيام. وقال الناطق إن فيروس "كورونا" يمكن أن ينتقل في تلك الفترة إلى أشخاص آخرين، مضيفا أن أعراض المرض قد لا تكون واضحة في المرحلة الأولى.

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وقد توصل الخبراء إلى أن وباء المرض المتعلق بالفيروس قد انتقل إلى مرحلة خطيرة ومعقدة لأنه قد تخطى مرحلة الانتقال من حيوان إلى آخر وبدأ ينتقل من إنسان إلى آخر، بما في ذلك في فترة الحضانة أما قدرته على التفشي والإصابة فتزداد باستمرار.

وحسب المعلومات الأخيرة فإن عدد المصابين بفيروس "كورونا" تخطى حاليا 2000 شخص وقد توفي نتيجة الإصابة به 57 شخصا.

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا في كل من اليابان وكوريا وأستراليا وسنغافورا وفيتنام وماليزيا وتايلاند وتايوان وأوكرانيا والولايات المتحدة وغيرها.

وأعلن رئيس لجة الدولة لشؤون الصحة، ما سياو وي، أن فترة الحضانة قد تتراوح بين يوم واحد و14 يوما. أما نائبه، لي بين، فلم يستبعد أن تطرأ طفرات على السلالة الحالية للفيروس. وأضاف أن الأعراض الأولى للمرض قد تختلف عن الأعراض الثابتة المعروفة مثل الحرارة المرتفعة ومن بينها مشاكل مع الجهاز الهضمي (الإسهال والغثيان)، الصداع في بعض الأحيان، الشعور بالضيق في الصدر والخفقان السريع للقلب.

أما بعض المرضى فتميزوا بعدم ارتفاع درجة الحرارة، واستطاع الأطباء كشف إصابتهم بالمرض استنادا إلى نتائج فحوص إضافية.

فيما أعلنت السلطات الصينية أنها تفتقر إلى وسائل الوقاية، إذ أن المرافق الإنتاجية الصينية لم يتم تشغيلها إلا بنسبة 40% للاحتفال بعيد رأس السنة الصينية. لذلك لم تستبعد السلطة استيراد وسائل الوقاية من بلدان أخرى.

المصدر:RT