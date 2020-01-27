خبير يكشف ما قد يوقف فيروس كورونا على الانتشار بسهولة!

انتشر فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى المرض الفتاك إلى إصابة المئات منذ انطلاقه من ووهان الصينية.

ورغم خطورة الفيروس، يعتقد أحد الخبراء أنه سيكافح من أجل البقاء في أشهر الصيف.

وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد القلق بين مسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى علاج الحالات مع انتشار المرض عبر الكوكب، وانتقال العدوى من إنسان إلى إنسان في ظروف الشتاء الباردة.

ويُعد فصل الشتاء بمثابة أرض خصبة لتكاثر الفيروسات، التي حققت القدرة على الانتشار بين البشر، نظرا لكونها أكثر ثباتا في الهواء البارد، كما يمكنها "البقاء" لفترة أطول مع انخفاض الرطوبة.

ويقلل البرد من الدفاعات الجسدية، ما يسمح للفيروسات بدخول الجسم بسهولة.

وقال الدكتور جوناس نيلسن (MD)، الشريك المؤسس لـ Practio(خدمة لقاح السفر)، إن فيروس كورونا لن يصيب الناس بسهولة كبيرة خلال فصل الصيف.

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وفي حديثه مع موقع "إكسبريس" البريطاني، قال نيلسن: "الطقس الدافئ ليس ظرفا مواتيا لفيروس كورونا. وتكون نزلات البرد أكثر شيوعا في فصل الشتاء، حيث تبرّد درجات الحرارة المنخفضة الغشاء على الأنف ما يسهل دخول الفيروس إلى الجسم".

كما قدم الدكتور نيلسن العديد من النصائح للمسافرين مع استمرار انتشار الفيروس، ومنها:

- تجنب السفر غير الضروري إلى ووهان في الصين والمقاطعات المحيطة.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

- تجنب الحيوانات (حية أو ميتة)، في أسواق الحيوانات، والمنتجات الحيوانية (مثل اللحوم غير المطبوخة).

- غسل اليدين باستمرار بالصابون والماء.

وأضاف نيلسن: "تشير الدراسات إلى أن أقنعة الوجه يمكن أن تكون مفيدة في منع انتشار الفيروسات، خاصة في المطارات ومحطات المترو والقطار".

المصدر: إكسبريس