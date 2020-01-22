ممارسات عادية جدا قد تسبب تطور السرطان

كشف أطباء من مركز البحوث السرطانية في ألمانيا، عوامل وتصرفات حياتية يومية غير واضحة، يمكنها أن تسبب تطور الأمراض السرطانية.

وتفيد Focus، بأن هذه القائمة تشمل الجلوس بجانب النوافذ في الطائرة، بسبب الأشعة فوق البنفسجية ما يزيد من خطر تطور سرطان الجلد. وكذلك التفاعل المتكرر مع الايصالات المختلفة بسبب المواد السامة الموجودة في الحبر، والتي تتراكم في الجسم.

ويشير الأطباء، إلى أن تناول مشروبات ساخنة جدا يزيد من خطر ظهور سرطان الجهاز الهضمي، وأن الامتناع عن استخدام الواقي الذكري، يزيد من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي المرتبط بسرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من الأورام الخبيثة في الأعضاء التناسلية.

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وأن قيادة السيارة والنافذة مفتوحة لا سيما في المدن الكبيرة المزدحمة، قد تكون قاتلة للرئتين والمثانة، وأن تناول الجعة بصورة منتظمة بعد نهاية العمل ضار ويسبب تطور سرطان الكبد والثدي.

وينصح الأطباء بالتخلي عن استخدام الهواتف الذكية في الفترة المظلمة من اليوم لأن ضوء الشاشة يدمر هرمون الميلاتونين، وكذلك مستحضرات التجميل المحتوية على زيوت معدنية (بعضها تحتوي على مواد مسرطنة).

كما ينصح المركز الصحي بضرورة مراجعة الأطباء لاكتشاف الحالات المرضية في مرحلة مبكرة ليسهل علاجها.

المصدر: نوفوستي