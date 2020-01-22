طبيب يتوقع حدوث وباء عالمي وشيك

أعلن الطبيب ليونيد ايديلمان، رئيس نقابة أطباء العالم، أنه يتوقع حدوث وباء عالمي خلال السنوات المقبلة يسببه نوع جديد من فيروس "كورونا".

وقال الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "نحن نعلم، بأن العالم مهدد بوباء جديد سببه فيروس حديث خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكننا لا نعلم ما نوعه، وربما هو أحد فيروسات "كورونا". هذا الفيروس ينتقل مثل نزلات البرد والسعال، ولكنه متغير، كما حصل عام 2003، . هذا الفيروس SARS يسبب التهابا رئويا، وظهر حينها في الصين أيضا وقضى على عدد من العاملين في مجال الطب. وبعد ذلك ظهر في الشرق الأوسط باسم MERS".

ويضيف: "كان وباء الانفلونزا الإسبانية أحد الأوبئة الفتاكة، الذي نقله الجنود الأمريكيون الذين نزلوا في أوروبا، حيث قضى وفق بيانات مختلفة على حياة 50-100 مليون إنسان". لذلك نرى أن منظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة تحذر من احتمال حدوث وباء مشابه خلال السنوات القريبة المقبلة".

ويذكر أن السلطات الصينية أعلنت في نهاية شهر ديسمبر عن تسجيل إصابات بالتهاب رئوي مجهول المصدر بمدينة أوهان بمحافظة هوبي، وقد أعلن الخبراء بأن المرض ناتج عن نوع جديد من فيروس "كورونا"- 2019-nCoV.

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وقد بلغ عدد المصابين المسجلين رسميا حتى احصائيات يوم 20 يناير الجاري 291 شخصا، مات ستة منهم. وقد انتقل الفيروس إلى كوريا الجنوبية واليابان وتايلاند، وهذا الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن سلالة فيروس "كورونا" تضم أكثر من 30 نوعا تنشطر إلى قسمين فرعيين، اكتشفا عام 1965. هذه الفيروسات تصيب البشر والحيوانات الأليفة والطيور والمواشي. وهذا الفيروس يصيب الجهازين التنفسي والهضمي والجهاز العصبي المركزي.

المصدر: نوفوستي