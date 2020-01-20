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تطور مذهل.. سرطان قاتل قد يكون في طريقه لـ"الانقراض"

الصحة

تطور مذهل.. سرطان قاتل قد يكون في طريقه لـ
Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels
صورة تعبيرية
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يزعم مسؤولو إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) أن سرطان عنق الرحم قد "ينقرض" مع القدرة على التخلص منه نهائيا بفضل التحسن الملموس في الاختبارات والتطعيم.

وتبحث طريقة الكشف الجديدة، التي طُرحت الشهر الماضي، عن آثار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، الذي يسبب جميع أشكال أورام عنق الرحم تقريبا.

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ثم تجري إحالة النساء المصابات بفيروس الورم الحليمي البشري، لإجراء المزيد من الفحوصات التي تبحث عن تغييرات غير طبيعية في عنق الرحم.

وتزعم إدارة الصحة الوطنية أن ربع الحالات الجديدة يمكن منعها، من خلال الطريقة التي تُنفذ في الوقت نفسه الذي يجري فيه اختبار "لطاخة عنق الرحم" التقليدي.

وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان، إنه يأمل أن تتمكن التقنية هذه، إلى جانب لقاح HPV، من القضاء على المرض "تماما" بواسطة NHS في إنجلترا".

تجدر الإشارة إلى تشخيص زهاء 2500 امرأة بسرطان عنق الرحم سنويا في إنجلترا.

المصدر: ديلي ميل

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