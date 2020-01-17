كبير أطباء الأورام في موسكو: عدد العمليات الجراحية في مراحل السرطان المبكرة ينخفض

قال كبير أطباء الأورام في إدارة الصحة ببلدية موسكو، إيغور خاتكوف، إن انخفاض عدد العمليات الجراحية في المراحل المبكرة لتطور مرض السرطان هو إحدى النزعات الحديثة في جراحة الأورام .

جاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في منتدى "صحة موسكو".

وشدد خاتكوف على ضرورة تطبيق التكنولوجيات الفائقة مع زيادة عدد العميات الجراحية وذلك على خلفية علاج الأورام الخبيثة باستخدام الأدوية والعلاج الإشعاعي والكيميائي.

كما أشار الطبيب إلى نزعة أخرى في علاج مرض السرطان وهي إنشاء مراكز طبية ومستشفيات كبرى يعالج فيها عدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان، ما يزيد من نسبة الشفاء من مختلف أنواع مرض السرطان.

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وقال إن "جراحة الأورام القائمة على التقنيات والتكنولوجيات الفائقة يجب أن تتحقق بلا شك في المراكز الطبية والمستشفيات الكبرى حيث تتوفر شتى الخبرات والوسائل لذلك".

يذكر أن منتدى "صحة موسكو" الـ8 ، بصفته ساحة هامة لبحث مسائل رقمنة قطاع الصحة وأنواع حديثة لتنظيمه، يعقد في الفترة ما بين 16 و19 يناير الجاري في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) بموسكو.

ويشارك في المنتدى 200 طبيب وخبير يمثلون روسيا وبريطانيا وألمانيا والدانمارك وكوريا الجنوبية، وهولندا والولايات المتحدة والسويد وغيرها من البلدان.

ومن أهم مواضيع المنتدى طب المدن الكبرى، طب الأورام ، رقمنة مجال الصحة.

المصدر: نوفوستي