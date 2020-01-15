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لحظات مؤثرة.. مات ما مات وانتصر على سرطان الدم

فيديوهات

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لخروج شاب أمريكي من المستشفى بعد أن أنهى علاجه الكيميائي وهزم سرطان الدم بمدينة آكرون في ولاية أوهايو الأمريكية.

ويظهر في الفيديو الاستقبال المؤثر للشاب مات دريسكول البالغ من العمر 19 عاما بعد صراع استمر 3 سنين ونصف السنة مع سرطان الدم. وقام مات بدق الجرس بعد انتهائه من تلقي العلاج الكيميائي. ونشر مستشفى كرون للأطفال الذي تلقى فيه مات علاجه أن لحظات كهذه ملهمة للجميع.

المصدر: RT + مواقع التواصل 

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