مواد غذائية يفضل تناولها معا

هناك بعض المواد الغذائية يصعب على الجسم امتصاصها من دون مواد غذائية أخرى. وقد كشف خبراء التغذية هذه المواد، عسى أن تكون مفيدة للصحة.

يمكن الجمع بين الجزر المبشور والقشطة الحامضة، أو بين عصير الجزر والكريمة. فالدهون الموجودة في هذا المزيج تساعد على امتصاص مادة بيتا-كاروتين من الجزر، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين А المضاد للأكسدة.

وبحسب خبراء، كل الخضروات مفيدة عند تناولها مع الدهون. لأن العديد من الفيتامينات الموجودة في الخضروات قابلة للذوبان في الشحوم، ما يجعل امتصاصها سهلا مع جزيئات الدهون. وينصح الخبراء بتناول الخضروات مع الزيوت، كزيت الزيتون مثلا.

بينما المنتجات الغنية بالبروتينات، مثل اللحوم والفطر والسمك والحليب ومشتقاته، فيحبذ تناولها مع الدهون. إضافة لهذا يفضل تناول اللحوم مع الخضروات ومواد غذائية غير نشوية، لأنها تنشط عملية الهضم وتحيد الكوليسترول الضار. أما السمك فيحبذ تناوله مع الليمون، حيث يمكن أن يحل عصير الليمون محل التوابل، وأن فيتامين С الموجود فيه يساعد على امتصاص أملاح الحديد. وبالنسبة للبيض فهو مثالي مع الخضروات والمواد غير النشوية.

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وتعتبر البقوليات مثالية للتغذية الصحية، لأنها غنية بالبروتين النباتي الذي يساعد على تخفيض الوزن. لذلك ينصح الخبراء بتناول البقول مع المواد النشوية والخضروات الورقية، ومع القشطة الحامضة والزيوت النباتية.

أما الفواكه والثمار فيمكن تناولها مع بعضها البعض ومع مشتقات الألبان المختلفة. كما يمكن تناول مختلف أنواع الخضار معا.

وأخيرا يمكن تناول الخضروات الورقية مع كافة المواد الغذائية.

المصدر: ميديك فوروم