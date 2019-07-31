مادة في النبيذ الأحمر تساعد على علاج الاضطرابات النفسية

ظهر من نتائج التجارب على الفئران المخبرية، أن مادة ريسفيراترول الموجودة في النبيذ الأحمر، قد تكون وسيلة فعالة في مكافحة الاضطرابات النفسية.

نشرت مجلة Neuropharmacology نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة بوفالو الأمريكية، والتي يؤكدون فيها على أنه لا توجد جرعات من الكحول غير خطرة على الصحة. ولكن مادة ريسفيراترول الموجودة في النبيذ الأحمر تثير اهتمام الباحثين والخبراء، لأنها مادة طبيعية مضادة للأكسدة، وهي موجودة في قشور العنب.

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اختبر الباحثون هذه المادة على فئران مخبرية كانت تعاني من اضطرابات نفسية وإجهاد خلال فترة طويلة. لاحظ الباحثون أن الإجهاد خلال فترة طويلة حفز إنتاج هرمون Corticosterone المحفز للقشرة الكظرية. وأن ازدياد تركيز هذا الهرمون ساعد على تراكم إنزيم PDE4 في الدماغ، ما يتسبب عنه تطور الاكتئاب والقلق. وقد ظهرت هذه العلامات في سلوك الفئران.

وقد بينت التجارب اللاحقة، أن إضافة مادة ريسفيراترول إلى طعام الفئران حال دون تراكم PDE4 في الدماغ، وحسن حالتهم النفسية. كما انخفض مستوى الاكتئاب والقلق عندهم بصورة ملحوظة.

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ووفقا للباحثين يمكن أن "تصبح مادة ريسفيراترول وسيلة فعالة بديلة للأدوية المستخدمة في علاج المرضى الذين يعانون من الاكتئاب والقلق".

كما يفترض الباحثون، أن مادة ريسفيراترول قد تعمل كمضاد للاكتئاب، مساعدة بذلك المرضى الذين لا تؤثر فيهم الأدوية الحالية.

المصدر: ميديك فوروم