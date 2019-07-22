العلماء يستعرضون طرقا بسيطة لتأخير الشيخوخة

منذ قرون والناس يبحثون عن كيفية تجنب الشيخوخة أو تأخيرها، مع أن الجميع يعلم بأن الشيخوخة مرحلة لا بد منها للجميع، ولكن اتضح أن بعض الناس يمكنهم البقاء في مرحلة الشباب فترة طويلة.

يشير تقرير نشر بناء على نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة لندن الملكية وجامعة ديوك الأمريكية والجامعة العبرية في القدس، إلى العوامل التي تؤثر في شيخوخة الإنسان.

تابع الفريق العلمي لمدة 12 سنة آلاف الأشخاص من سكان نيوزيلندا من مواليد 1972-73 حيث عند بداية الدراسة كانت أعمارهم 26 سنة وحاليا 38 سنة.

اتضح من نتائج المتابعة أن العوامل الوراثية تؤثر بنسبة 20 % فقط. أما العوامل الأخرى فترتبط بنمط الحياة، حسبما بينت التجارب .

فقد اتضح أن النظام الغذائي يؤثر كثيرا في عملية الشيخوخة، وكذلك ممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين. من جانبهم يعتقد علماء من بريطانيا وألمانيا، أن الطريقة الجيدة لتأخير الشيخوخة هي الامتناع عن الحلويات، معللين ذلك بقولهم، إن السكر الزائد يكبح النشاط الطبيعي للجين FOXO المسؤول عن عملية الشيخوخة. كما أن الذين يخضعون للفحوص الطبية بصورة دورية تبقى أعضاء جسمهم شابة فترة أطول لأنهم يعالجون الأمراض والمشكلات الصحية في الوقت المناسب.

إقرأ المزيد

ووفقا للأطباء يسرع الاكتئاب والتوتر المسببان لتطور الجين ANK3 في عملية الشيخوخة. لأن نشاط هذا الجين يزداد مع التقدم بالعمر مسببا الهزال في الجسم. فالناس الذين تعرضوا إلى توتر شديد، ينشط هذا الجين جدا حتى في مرحلة العمر المبكرة، ما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة عليهم في وقت مبكر.

من جانبهم يشير علماء الأحياء من جامعة كاليفورنيا الذين تابعوا عملية شيخوخة 1500 امرأة أعمارهن فوق 64 سنة، إلى أن اللواتي كن يتحركن أكثر كانت عملية الشيخوخة عندهن بطيئة.

ويؤكدون أن الذين لا يتحركون أكثر من 10 ساعات في اليوم يكون العمر البيولوجي لخلايا جسمهم أكبر بـ 8 سنوات مقارنة بأقرانهم النشطاء.

المصدر:رامبلر