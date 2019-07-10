"العدسات اللاصقة" تتلف عين شاب إنجليزي

أصيبت عين شاب إنجليزي بالعمى، لإصابته بعدوى نادرة، بعد أن نسي إزالة العدسات اللاصقة من عينيه قبل الاستحمام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن نيك هامفيز، البالغ من العمر 29 عاما، لاحظ خدشا في عينه مطلع عام 2018، فقرر اللجوء إلى طبيب مختص.

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Pria bernama, Nick Humphreys, 29, dari Shrewsbury ini mata kanannya menjadi buta dan harus melakukan transplantasi kornea.https://t.co/c8St9xJcuV — Serambi Indonesia (@serambinews) 10 июля 2019 г.

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واكتشف طبيب العيون أن قرنية العين اليمنى للشاب مصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، الذي يصيب العين من خلال جرح صغير بسبب العدسات اللاصقة عندما تكون على تماس مع الماء.

واستخدم هامفيز قطرات العين، التي من المفترض أن تدمر البكتيريا، وأحس بذلك أثناء قيادته سيارته ولم تستعد عينه البصر حتى الآن.

وخضع الشاب لعدة عمليات، لم تؤد لنتيجة إيجابية، لذلك لم يستبعد الأطباء عملية استئصال عينه وهو الآن بانتظار زراعة قرنية بدل التي دمرتها العدوى.

واعترف هامفيز بأنه لم يكن لديه أي فكرة عما يمكن أن يؤدي إليه إبقاء العدسات اللاصقة على عينيه أثناء الاستحمام. وقال الشاب: "يمكنني القول بصراحة أنه لو كانت لدي أدنى فكرة عما قد يحدث، لما استخدمت العدسات اللاصقة أبدا".

يذكر أن التهاب القرنية الشوكميبي أحد الأمراض النادرة، الذي تغزو فيه الأميبا قرنية العين وتصيب، حسب الإحصائيات، 19 من كل 100 ألف شخص، والأميبا هي إحدى الأوليات المنتشرة بكثرة في المياه والتربة ويمكن أن تصيب الجلد والعين والجهاز العصبي المركزي. ويصعب علاج التهاب القرنية الشوكميبي بالعقاقير التقليدية، وقد تؤدي إلى العمى بسبب إصابة القرنية أو الأجزاء الأخرى من الجهاز البصري.

المصدر: ديلي ميل